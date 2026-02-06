台南春節交通疏運啟動 公車優惠、路邊停車暫停收費助走春

為迎接2月14日至22日9天春節連續假期，台南觀光住宿量與住房率同步成長，春節期間更需完善旅運服務，台南市今公布春節交通疏運整備，除提前整合各單位研擬疏運計畫，鎖定熱門景點與主要幹道強化車流管理與旅運服務，並提供即時交通與停車、公車資訊，協助市民與遊客安心走春、順暢出遊。

市長黃偉哲表示，市府除規畫高乘載與匝道管制等措施，也將提供路邊停車暫停收費等便民作法；另因2月20日至22日寶可夢活動可望吸引大量人潮，呼籲民眾搭車出遊、避開壅塞。

交通局長王銘德指出，春節期間同步推出多項公車優惠，持市民卡可免費搭乘市區公車0至905路（33、111、168及高鐵快捷公車H31除外）；雙層巴士則推出24小時99元方案。其餘路線亦提供電子票證基本里程免費與轉乘優惠，鼓勵民眾搭乘「大台南公車」輕鬆走春，減少自行開車負擔。

針對春節期間易壅塞的安平地區，交通局建議民眾多利用周邊停車場並轉乘免費接駁車進入舊部落。北側可經四草大道至同平路一帶停車；東、南側則可由永華路、健康路前往安億路停車，以降低市區壅塞與停車不便。

春節期間除70餘處委託民營停車場維持全年收費外，其餘公有路邊與路外停車格自2月16日至2月19日暫停收費；民眾仍可持停車繳費通知單至各大超商繳費。委外拖吊亦配合警方24小時執行交通障礙排除；中北、南區、永康區、東區、新營及隆田車輛保管場持續服務，安平保管場暫停開放。

公車服務方面，「大台南公車」（含小黃公車）將依假日及春節班表行駛，除夕晚上7點後多數班次停駛；行經高鐵站的H31、H32、62、黃9、橘9及橘9-1全天正常營運。民眾如有疑問，可洽各客運業者或至大台南公車網站查詢，亦可撥打語音查詢電話（06）299-8484。

交通局印製「115年台南市春節期間交通疏導訊息」摺頁，於國道服務區、各國家風景區管理處、台鐵與高鐵台南站、旅遊服務中心、古蹟與藝文場館及市民服務中心等地免費提供。另自2月17日（初一）至2月22日（初六）成立交通疏運指揮中心，由主管同仁每日輪值監控主要道路車流，即時處理交通狀況，服務專線為（06）298-8944。

相關交通資訊可透過交通局網站、即時交通資訊網，以及「台南好停」、「大台南公車」、YouBike等APP查詢最新交通動態，掌握路況、提升行車效率；民眾善用公共運輸與停車轉乘，可減少找車位與塞車壓力，讓走春行程更從容。