除夕圍爐必吃哪一道？網友點名十道「年夜飯菜色」團圓過好年

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「年夜飯菜色」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的十大年夜飯菜色有哪些。

在農曆新年的傳統習俗中，除夕夜的圍爐晚宴是許多家庭最重視的團聚時刻，人們藉由具吉祥寓意的菜餚，寄託對新一年的平安、健康與順遂的期盼。因此，餐桌上的菜色往往成為熱門話題，究竟哪些料理是除夕夜不可或缺的美食呢？

「火鍋」最顯圍爐寓意 「佛跳牆」料多味美網友卻喜好兩極？

▲ 網友熱議TOP10年夜飯菜色 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「年夜飯菜色」的相關話題討論，可以發現「火鍋」榮登聲量排行第一。圍爐的習俗源自古時圍著火爐團聚，並在爐邊放置多枚錢幣，象徵闔家團圓、家運興旺與財源滾滾，演變至今，暖呼呼的火鍋成了延續這份團員意象的熱門選擇。

便有網友分享，「小時後過年吃的都比較傳統，也都是長年菜和佛跳牆之類的，現在反而較常吃火鍋，準備簡單也還保有過年圍爐吃飯的感覺」，點出火鍋只需備齊湯底與食材即可上桌，更能依照人數與口味喜好彈性搭配；也有人笑稱「以前年年有魚，現在年年都有火鍋」，顯示出火鍋已成為現代家庭在傳統與便利之間取得平衡的首選。

排行第二的則是經典大菜「佛跳牆」，因閩南語發音與「福壽全」接近，帶有幸福長壽、吉祥如意的美好寓意。

不少網友表示「沒佛跳牆就沒有過年的感覺」、「過年最想要吃的是佛跳牆，料多味美」，但也有部分民眾直言「吃不懂佛跳牆」、「不喜歡黏呼呼的口感」；對此，有網友點評道「佛跳牆的靈魂是芋頭，但也是毀掉整鍋的凶手」，若芋頭未先炸透就入鍋燉煮，加熱後容易化成泥，使湯頭變得混濁、影響整體口感，也反映出「濃郁派」與「清爽派」的不同偏好差異。

此外，「雞」與「吉」諧音，因此「雞湯」與「雞肉料理」也被視為祈求吉利的必備品；「米糕/油飯」則寓意步步高升，且其黏稠的口感象徵家人緊密相連、感情凝聚；而「魚」與「餘」同音，吃「魚肉料理」代表新的一年年年有餘、富足順遂。

至於「長年菜」則象徵長壽健康，而在南北方選用芥菜或菠菜的差異，也成為每年網友熱議的趣味話題。最後，形似元寶的「餃子」、象徵多子多孫的「烏魚子」以及帶有長命百歲、鴻運當頭涵意的「蝦子」，同樣是除夕桌上常見的年節佳餚。

每一道年夜菜不僅滿足了口腹之欲，更寄託了對新年的美好祝福與期許。無論是費時準備的傳統年菜，或是輕鬆便利的火鍋圍爐，最珍貴的依然是與全家人齊聚一堂、共享歡樂的珍貴時刻。在美食的陪伴下，帶著滿滿的能量迎接新的一年！





調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「年夜飯菜色」相關討論則數。

觀測期間：2025/01/19~2026/01/19，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

