快訊

善用吸引力法則考公職！音樂系畢業生一年半成功轉型監所管理員

FT：川普政府擬推6300億元對台軍售 中方警告恐衝擊4月川習會

過年前手機特價優惠！Galaxy S25 Ultra折價1萬5、iPhone 17省3310元

除夕圍爐必吃哪一道？網友點名十道「年夜飯菜色」團圓過好年

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
除夕圍爐必吃哪一道？網友點名十道「年夜飯菜色」團圓過好年。 圖片來源/Unsplash
除夕圍爐必吃哪一道？網友點名十道「年夜飯菜色」團圓過好年。 圖片來源/Unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「年夜飯菜色」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的十大年夜飯菜色有哪些。

在農曆新年的傳統習俗中，除夕夜的圍爐晚宴是許多家庭最重視的團聚時刻，人們藉由具吉祥寓意的菜餚，寄託對新一年的平安、健康與順遂的期盼。因此，餐桌上的菜色往往成為熱門話題，究竟哪些料理是除夕夜不可或缺的美食呢？

「火鍋」最顯圍爐寓意 「佛跳牆」料多味美網友卻喜好兩極？

▲ 網友熱議TOP10年夜飯菜色 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP10年夜飯菜色 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「年夜飯菜色」的相關話題討論，可以發現「火鍋」榮登聲量排行第一。圍爐的習俗源自古時圍著火爐團聚，並在爐邊放置多枚錢幣，象徵闔家團圓、家運興旺與財源滾滾，演變至今，暖呼呼的火鍋成了延續這份團員意象的熱門選擇。

便有網友分享，「小時後過年吃的都比較傳統，也都是長年菜和佛跳牆之類的，現在反而較常吃火鍋，準備簡單也還保有過年圍爐吃飯的感覺」，點出火鍋只需備齊湯底與食材即可上桌，更能依照人數與口味喜好彈性搭配；也有人笑稱「以前年年有魚，現在年年都有火鍋」，顯示出火鍋已成為現代家庭在傳統與便利之間取得平衡的首選。

排行第二的則是經典大菜「佛跳牆」，因閩南語發音與「福壽全」接近，帶有幸福長壽、吉祥如意的美好寓意。

不少網友表示「沒佛跳牆就沒有過年的感覺」、「過年最想要吃的是佛跳牆，料多味美」，但也有部分民眾直言「吃不懂佛跳牆」、「不喜歡黏呼呼的口感」；對此，有網友點評道「佛跳牆的靈魂是芋頭，但也是毀掉整鍋的凶手」，若芋頭未先炸透就入鍋燉煮，加熱後容易化成泥，使湯頭變得混濁、影響整體口感，也反映出「濃郁派」與「清爽派」的不同偏好差異。

此外，「雞」與「吉」諧音，因此「雞湯」與「雞肉料理」也被視為祈求吉利的必備品；「米糕/油飯」則寓意步步高升，且其黏稠的口感象徵家人緊密相連、感情凝聚；而「魚」與「餘」同音，吃「魚肉料理」代表新的一年年年有餘、富足順遂。

至於「長年菜」則象徵長壽健康，而在南北方選用芥菜或菠菜的差異，也成為每年網友熱議的趣味話題。最後，形似元寶的「餃子」、象徵多子多孫的「烏魚子」以及帶有長命百歲、鴻運當頭涵意的「蝦子」，同樣是除夕桌上常見的年節佳餚。

每一道年夜菜不僅滿足了口腹之欲，更寄託了對新年的美好祝福與期許。無論是費時準備的傳統年菜，或是輕鬆便利的火鍋圍爐，最珍貴的依然是與全家人齊聚一堂、共享歡樂的珍貴時刻。在美食的陪伴下，帶著滿滿的能量迎接新的一年！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「年夜飯菜色」相關討論則數。

觀測期間：2025/01/19~2026/01/19，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！


Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

農曆過年 春節 馬年

Social Lab社群實驗室

追蹤
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

火鍋店「1甜點」堆如山直接吃到飽 網友瘋狂：還不去吃爆

蓮心園啟智中心另類圍爐 陪獨居長者吃團圓飯

用音樂和美食陪獨居老人提前圍爐 她呼籲大家給老人溫暖

大掃除！命理師曝除夕前「這些東西」必須丟掉：否則會走霉運

相關新聞

買錯招厄運！春節最強招財花卉 購買時機、布置擺設一文全收錄

農曆春節是華人最重要的節慶之一，家中擺放花卉象徵「迎春納福」、「添喜氣」與「招財進寶」。選擇適合的花卉不僅美化居家環境，也承載了祝福與好運的寓意。然而，某些植物在習俗中可能有不利象徵，建議避免擺放，以免壞了好運勢。「聯合新聞網」整理適合與不適合春節的花卉選擇、購買時機、布置重點，供讀者參考。

經典糖果、傳統糕點勾起兒時回憶！網友熱議十大「過年必吃零食」

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「過年必吃零食」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的十大過年必吃零食有哪些。

除夕圍爐必吃哪一道？網友點名十道「年夜飯菜色」團圓過好年

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「年夜飯菜色」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的十大年夜飯菜色有哪些。

新春採買必看！網友熱議六大「年貨大街」 感受濃郁年味

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「年貨大街」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大年貨大街有哪些。

台南春節交通疏運啟動 公車優惠、路邊停車暫停收費助走春

為迎接2月14日至22日9天春節連續假期，台南觀光住宿量與住房率同步成長，春節期間更需完善旅運服務，台南市今公布春節交通...

春節拜訪失智長輩幾件事要注意 專家提醒勿過度刺激、注意保暖

春節倒數一周，正值家家戶戶準備團圓之際，近期鋒面與冷氣團接連來襲，低溫環境對長者及慢性病患者的呼吸道與心血管健康構成威脅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。