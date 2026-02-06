快訊

憲法法庭再判決違憲…蔡宗珍3大法官拒評議 再轟：5人判決不合法

「豆腐媽媽」替身墜樓畫面曝光 金鐘視帝怒轟民視劇組：沒預算就不要跳

輝達落腳北士科最後一哩路！權利金122億談妥 李四川曝最快這時簽約

聽新聞
0:00 / 0:00

春節拜訪失智長輩幾件事要注意 專家提醒勿過度刺激、注意保暖

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台灣社會心理復健協會理事長張自強提醒，民眾在寒流中透過大掃除活絡筋骨、並採用洋蔥式穿搭保暖，避免血管收縮，還有到失智症長輩家中拜年，不要過度刺激等，讓家中長輩安心迎接新年。本報資料照片
台灣社會心理復健協會理事長張自強提醒，民眾在寒流中透過大掃除活絡筋骨、並採用洋蔥式穿搭保暖，避免血管收縮，還有到失智症長輩家中拜年，不要過度刺激等，讓家中長輩安心迎接新年。本報資料照片

春節倒數一周，正值家家戶戶準備團圓之際，近期鋒面與冷氣團接連來襲，低溫環境對長者及慢性病患者的呼吸道與心血管健康構成威脅。台灣社會心理復健協會理事長張自強提醒，民眾在寒流中透過大掃除活絡筋骨、並採用洋蔥式穿搭保暖，避免血管收縮，而到失智症長輩家中拜年，不要過度刺激對方，讓長輩能安心迎新年。

張自強表示，大掃除是最佳的「賦能運動」，年終掃除不僅是習俗，更是長輩維持身心健康的良機。鼓勵長輩參與簡單的家務，如手持掃把掃地、抹桌子，能促進身體活動量、維持肌力與手眼協調；透過除舊布新，如寫春聯、貼窗花等，能喚起懷舊情懷，讓長輩感受到對家庭的貢獻與自身價值；家人在掃除時應同步檢視居家安全，確保地板防滑、照明充足及家具邊角安全，打造友善的居家環境。

對於拜訪失智長輩過於熱鬧恐對於失智症長輩可能產生壓力，張自強說，親友拜年時應主動介紹自己，避免玩「猜猜我是誰」等記憶測驗遊戲，避免長輩產生挫折與焦慮；建議親友錯開探訪時間，避免多人同時聚集造成過度刺激；若長輩出現不安，應引導至安靜空間由熟識者陪伴；也提醒親友談話避開年終獎金、婚姻狀況或人生規畫等私密議題，營造輕鬆愉悅的團聚氛圍。

而周六氣溫將驟降，張自強也說，針對氣溫驟降與連假人潮，分享「三招保護」過好年。正確保暖採用洋蔥式穿法，加強頭頸、四肢保暖，起床時先在床上暖身再起身，避免低溫造成血管收縮；防疫防護進出公眾場所落實戴口罩、勤洗手，並提早接種疫苗以降低重症風險；防走失配套春節是走失高峰期，寒冬走失風險更高。家屬應於每日出門前拍下長輩照片，並在衣服配置緊急連絡卡或衛星定位輔具，外出時務必有家人陪同，確保安全。

張自強表示，在這個冬天與年節交替之際，每位家人都是健康的守門員。多一件外套、多一句主動問候，就能讓長者在溫馨與尊嚴中，平安歡度馬年新春。

農曆過年 春節 馬年
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

彰化春節連假路邊停車收費？彰化5鄉鎮市僅員林暫停2天

春節年假持續運動 新北運動中心推出四好康

青埔、大溪春節人潮多 桃市府推攻略與免費接駁因應

超人力霸王降臨愛河灣 警方配合春節維安嚴抓酒駕

相關新聞

春節拜訪失智長輩幾件事要注意 專家提醒勿過度刺激、注意保暖

春節倒數一周，正值家家戶戶準備團圓之際，近期鋒面與冷氣團接連來襲，低溫環境對長者及慢性病患者的呼吸道與心血管健康構成威脅...

你發多少紅包？九成二上班族今年會發壓歲錢 平均金額比去年高

自2月14日起到2月22日，長達九天的春節假期即將展開，上班族這段期間的生活規劃是什麼？花費狀況預估多少？yes123求...

消費200元抽台積電股票！ 北市年節活動拚60億商機

農曆年前消費旺季啟動，台北市政府「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動，只要在北市消費滿200元，完成雲端發票登錄即可參加抽獎...

台灣高鐵迎新車、送春聯 2/10-2/16限定發放

台灣高鐵新世代列車N700ST即將在今年8月迎接第一組運抵台灣，台灣高鐵公司特別印製N700ST新車春聯，自2月10日至...

幾歲才會停給親戚小孩紅包？眾人曝「荷包停損點」：不是看年紀

農曆春節將至，不少人開始煩惱，紅包究竟該包到幾歲、金額又該怎麼拿捏才不失禮？近日有網友發問「大家紅包都包到什麼時候」掀起討論...

想當聰明用路人？春節省道27地雷路段曝光 初四蘇花恐連塞17小時

春節9天連假將至，預期將出現返鄉或旅遊車潮，交通部公路局今天公布27處省道易壅塞路段，其中台9線蘇花路廊預估大年初四（2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。