經典糖果、傳統糕點勾起兒時回憶！網友熱議十大「過年必吃零食」

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「過年必吃零食」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的十大過年必吃零食有哪些。

農曆新年將至，除了除夕夜的豐盛年菜，客廳桌上擺滿的零食，更是守歲、追劇時不可或缺的靈魂配角。隨著年節氣氛漸濃，市面上琳瑯滿目的零食點心，究竟哪些才是廣受網友關注的品項呢？

「餅乾」選擇多元各有擁護者 「三色軟糖」網友評價兩極？

▲ 網友熱議TOP10過年必吃零食 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「過年必吃零食」的相關話題討論，可以發現「餅乾」榮登排行榜第一名。餅乾類型的選擇極為多元，不少網友熱情分享自己心目中的過年必吃零食，有人提到自己最愛包裝精緻、包含多種餅乾的「鐵盒餅乾」組合，指出「送禮超氣派」。

也有網友表示「娃娃酥第一名」，大讚其滿溢的花生香氣與鹹甜交織的口感令人欲罷不能。此外，有網友亦偏愛特定的經典品項，「我只認義美小泡芙，牛奶口味永遠是第一名」。無論是充滿奶香的酥脆餅乾、鹹甜適中的娃娃酥，或是外酥內香的小泡芙，無疑都是年節時解嘴饞的好選擇！

俗話說「吃甜甜過好年」，「糖果」也是網友推薦的過年必吃零食之一。一位網友分享「第一次知道三色軟糖原來別名『紅綠燈』」，讓三色軟糖的相關討論在社群引起熱烈迴響。不少網友對於其口味的評價兩極，一派網友直言「我記憶中的味道是一個塑膠味，因此我超怕這個」、「小時候，過年家中糖果盒必放，但是我不吃」。

另一方面，也有擁護者持不同意見，認為「這超好吃，小時候的回憶」、「是小時候喜愛的零食之一」。除了話題十足的三色軟糖外，如生仁、冬瓜糖、牛軋糖等傳統糖果，也都是許多家庭過年時的常見零食。

此外，如年糕、核棗糕等「中式糕點」同樣廣受歡迎。有網友發文詢問「每年過年最期待的炸年糕，有人也愛吃嗎」，直呼年糕香甜Q彈的口味往往讓他欲罷不能，吸引許多人留言交流不同版本的料理方式，「超愛～過年必吃！我們家是外面包餛飩皮下去炸」、「也可以用水餃皮包後下去炸」、「用米紙包起來煎也好酥脆」，不論採取哪種料理方式，年糕都是年節餐桌上的常客！

零食種類繁多，每個人心中都有屬於自己的「那一味」。若是你還在猶豫年節時該採買哪些零嘴，不妨參考網友熱議的過年必吃零食，挑選符合喜好的品項，度過一個甜蜜又充實的新年吧！





調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「過年必吃零食」相關討論則數。

觀測期間：2025/01/15~2026/01/15，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

