新春採買必看！網友熱議六大「年貨大街」 感受濃郁年味

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「年貨大街」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大年貨大街有哪些。

隨著農曆新年的腳步漸近，全台各地的年貨大街也陸續開跑，街道上處處洋溢著節慶的氣息。對於許多民眾來說，年前「擠年貨大街」不只是為了採買食材與零嘴，更是一種迎接新年的儀式感。在全台縣市眾多的年貨大街中，究竟哪些地點最受民眾青睞呢？

「桃園年貨大街」雙主場規格吸睛 「迪化街年貨大街」持續實施無菸環境獲好評

▲ 網友熱議TOP6年貨大街 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「年貨大街」的相關話題討論，可以發現「桃園年貨大街」為聲量排行榜第一名。今年桃園年貨大街特別推出雙主場規格，分別於桃園藝文廣場與中壢銀河廣場盛大舉行。

不過，由於去年桃園年貨大街曾傳出哄抬物價與食品安全等問題，有網友便直言對去年攤商素質有負面印象，語重心長地表示「今年希望能好好篩選店家」，顯見民眾在追求熱鬧之餘，對攤商素質與商品價格也格外重視。

位於台北大稻埕內的「迪化街年貨大街」也廣受討論，迪化街擁有百年的古蹟建築與濃厚的歷史底蘊，始終是網友心中「最有年味」的代表。不少網友指出「每年春節迪化街就是熱鬧」、「平常就會逛迪化街，但是最愛每年這時候的迪化街，很擁擠很難走但是滿滿的年味」。

此外，今年迪化街延續「無菸年貨大街」規範，此舉也獲得大量好評，不少民眾紛紛大讚「支持無菸環境」，認為此作法有助於提升採買體驗。

至於中部與南部的年貨大街同樣熱鬧非凡，「台中天津年貨大街」以服飾與年貨結合聞名，曾去過的網友也熱心分享「天津路是服飾批發街，如果想買服飾店面可以參考，帳篷攤販基本都是吃的為主」，推薦年節來台中走走逛逛時，可以安排行程到此一遊；「高雄左營眷村年貨大街」則以超過一甲子的眷村道地美食與文化為特色。

而同樣位於高雄的「三鳳中街年貨大街」，作為南北雜貨的批發與零售中心，討論熱度依然不減。另外，「屏東內埔年街市集」去年爆出摸彩活動「連兩年同一人抽走汽車」的內定疑雲，此爭議不僅在社群上引起熱議，也帶動民眾關注，更有攤商笑稱自己為了現場看到最後獎落誰家，而決定報名設攤。

雖然年貨大街往往伴隨著擁擠的人潮，但那份與親朋好友擠在攤位前挑選糖果、試吃瓜子的熱鬧氛圍，正是農曆年節最迷人的風景。若想感受最純粹的節慶氛圍，不妨參考上述名單，把握春節走進熱鬧的大街，將滿滿的年味與好貨一起帶回家，迎接嶄新的一年！





調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「年貨大街」相關討論則數。

觀測期間：2025/01/13~2026/01/13，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

