你發多少紅包？九成二上班族今年會發壓歲錢 平均金額比去年高

自2月14日起到2月22日，長達九天的春節假期即將展開，上班族這段期間的生活規劃是什麼？花費狀況預估多少？yes123求職網進行「馬年過年計畫與新春消費調查」，高達九成二上班族「馬年過年」計畫發紅包，略高於蛇年；「壓歲錢」總預算，平均落在12,328元，也略多於去年的11,901元。

根據yes123求職網調查顯示，在可複選情況下，上班族過年的計畫依序為：有55.3%的人打算「和親戚或朋友聚餐」；54.2%準備「返鄉探親」；52.9%選擇「在家睡覺補眠」；40.3%則是「到親戚或朋友家拜年」；也有39.1%要「到寺廟拜拜，祈求工作運勢」。

其他過年期間的熱門活動，還有以下這些：「在家看電視、看DVD」(37.7%)、「安排旅遊」(33.4%)、「玩手遊、線上遊戲」(32.2%)，以及「上網找工作」(25.1%)、「逛街購物」(23.8%)。

上班族過年計畫這麼多，預估這九天下來的總花費預算，每人平均達32,997元，同時換算下來，平均一天開銷約為3,666元。

比較大筆的年節支出，就屬於「發紅包」，yes123求職網的調查發現，91.7%上班族「馬年過年」計畫發紅包，略高於蛇年的91.2%；總預算平均12,328元，略多於去年。

與蛇年相比，其中有50.9%表示，馬年預算呈現「一樣」的狀況；仍有27.7%表示，比起去年是「變多」；但是也有21.4%的人表示，預算比起去年是「變少」。

為何包紅包預算會「減少」？在可複選情況下，主要原因依序有：「生活開銷變大，排擠到預算」(86.6%)、「公司沒加薪」(72.1%)、「擔心年終獎金、分紅減少」(44.7%)；其他原因還有：「擔心被公司裁員」(22.5%)、「擔心被公司減薪、放無薪假」(13.4%)。

那麼馬年發紅包的對象，預計又會有哪些人呢？在可複選情況下，此次調查則顯示：有高達七成九(79.3%)的上班族透露，會發給「父母與其他長輩」；另外還會發給「自己的小孩、晚輩親戚」(46.6%)，或者是「同輩親戚」(25.3%)，以及「配偶或情人」(13.2%)、「朋友或同事的小孩」(12%)。

此外，過年有計畫「送禮」上班族約六成五(64.8%)，略低於去年的66.2%；平均預算則為5,334元，略多於去年的5,299元。

至於主要的送禮對象，在可複選情況下，依序分別是：「親戚」(56.5%)、「父母」(55.1%)、「一般朋友(非公務關係)」(33.8%)，以及「公司同事」(20.4%)、「公司上司」(19.2%)、「公司客戶、合作廠商」(11.8%)。