消費200元抽台積電股票！ 北市年節活動拚60億商機

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
2026台北年貨大街於大稻埕迪化街登場，傳統街屋與年節裝飾交織，吸引大量民眾前來採買。透過「來台北有購嗨」串聯特店，讓年貨消費同時成為參與城市活動的入口。（圖／臺北市政府提供）
農曆年前消費旺季啟動，台北市政府「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動，只要在北市消費滿200元，完成雲端發票登錄即可參加抽獎，最大獎為1,000萬元現金，另有台積電（2330）股票、智慧型手機與旅遊相關獎項。北市府評估，預計總體帶動消費金額，可望突破新台幣60億元。

為擴大活動觸及面，北市府今年以「動線」概念整合年貨大街與周邊商圈，規劃10條年節採買路線，並提供免費接駁專車，降低民眾移動成本。從迪化街年貨大街出發，可延伸至榮濱商店街、永康街、沅陵街、四平街等街區，夜間再串聯寧夏、艋舺夜市，讓採買年貨與城市走訪結合，形成一日或半日的消費行程。

在視覺與體驗設計上，迪化街年貨大街今年也導入人氣IP合作，透過主題裝置與街區佈置，吸引親子族群與年輕世代拍照打卡，延長停留時間。市府並同步串聯後站、華陰街、台北地下街等9處商圈，擴大年節消費場域，讓傳統街區與現代商圈同步受惠。

台灣經濟研究院九所所長譚瑾瑜分析，從目前發票登錄結構觀察，整體消費金額明顯集中於中高區間，顯示活動不僅提高消費次數，也帶動單筆金額成長。值得注意的是，外縣市民眾占比接近四成，顯示活動已具跨縣市吸引力，有助於將人流轉化為實質消費，放大政策效益。

台北市長蔣萬安指出，本次活動共串聯3,403家友好特約商店，涵蓋百貨、旅宿、街邊店與特色商圈，規模較過往同類型活動成長約四成。由於參加門檻僅200元，流程簡化，成功提升民眾參與意願，預估活動結束後，累積帶動消費金額可望突破新台幣60億元。

蔣萬安強調，市府推動此類活動的核心目標，在於為市民日常消費增添「期待感」，讓消費不只是支出，而是可能實現旅遊、創業或購屋等人生規畫的起點。市府期盼，透過低門檻、高參與度的設計，讓年節消費動能擴散至城市各角落，持續支撐內需表現。

「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動自去年11月11日啟動，將持續至今年3月8日，總計超過1萬份獎項。市府提醒，民眾只要完成雲端發票登錄，即可累積抽獎機會，相關活動辦法與特約商店名單，可至官方活動網站查詢。

農曆過年 春節 馬年
