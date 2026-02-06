台灣高鐵迎新車、送春聯 2/10-2/16限定發放
台灣高鐵新世代列車N700ST即將在今年8月迎接第一組運抵台灣，台灣高鐵公司特別印製N700ST新車春聯，自2月10日至除夕夜2月16日，一連7天，在全線12個車站服務台同步提供旅客免費領取。發送時間分別為上午9:00及下午15:00，每人限領乙張，數量有限、送完為止，歡迎旅客於期限內踴躍索取。
台灣高鐵公司表示，2026年是啟動「高鐵2.0」工程全面提升服務品質的時刻，也是新世代列車正式到來台灣的年代，在這個承先啟後的關鍵時點，台灣高鐵公司刻正積極準備各項推動「高鐵2.0」與迎接新世代列車的工作。
台灣高鐵公司表示，春聯特別以「向新前行 共啟未來」為主題，搭配N700ST列車圖像，更別出心裁地以象徵高鐵的橘色為底、搭配喜慶的金色。同時，結合馬年生肖，透過簡約線條生動展現奔馬姿態與朝氣，營造大吉大利的年節氛圍。台灣高鐵公司希望，藉著首度發送的新車春聯，展現提供旅客更加舒適、美好服務的滿滿心意
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言