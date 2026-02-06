快訊

經典賽／火球男張峻瑋入選！中華隊3位20歲投手最稚齡 野手以李灝宇、龍仔最年輕

重磅快評／上一屆經典賽歷經震撼教育 中華隊投手選材非常務實

13年前舊iPhone復活還能用！蘋果祭出更新 iPhone 5s再續命N年

台灣高鐵迎新車、送春聯 2/10-2/16限定發放

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
春聯特別以「向新前行 共啓未來」為主題，搭配N700ST列車圖像。高鐵提供
春聯特別以「向新前行 共啓未來」為主題，搭配N700ST列車圖像。高鐵提供

台灣高鐵新世代列車N700ST即將在今年8月迎接第一組運抵台灣，台灣高鐵公司特別印製N700ST新車春聯，自2月10日至除夕夜2月16日，一連7天，在全線12個車站服務台同步提供旅客免費領取。發送時間分別為上午9:00及下午15:00，每人限領乙張，數量有限、送完為止，歡迎旅客於期限內踴躍索取。

台灣高鐵公司表示，2026年是啟動「高鐵2.0」工程全面提升服務品質的時刻，也是新世代列車正式到來台灣的年代，在這個承先啟後的關鍵時點，台灣高鐵公司刻正積極準備各項推動「高鐵2.0」與迎接新世代列車的工作。

台灣高鐵公司表示，春聯特別以「向新前行 共啟未來」為主題，搭配N700ST列車圖像，更別出心裁地以象徵高鐵的橘色為底、搭配喜慶的金色。同時，結合馬年生肖，透過簡約線條生動展現奔馬姿態與朝氣，營造大吉大利的年節氛圍。台灣高鐵公司希望，藉著首度發送的新車春聯，展現提供旅客更加舒適、美好服務的滿滿心意

農曆過年 春節 馬年
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台灣高鐵迎新車 限時6天12車站發送N700ST春聯

民進黨基隆安樂區提名5搶3將民調 「美女議員」許睿慈確定不選

遭過度解讀？蔣萬安聯名春聯「馬踏飛燕」掀議 蔡正元：原意非常正面

淡水國小創意手作春聯徽章 攜手樂齡志工祖孫共學迎新年

相關新聞

幾歲才會停給親戚小孩紅包？眾人曝「荷包停損點」：不是看年紀

農曆春節將至，不少人開始煩惱，紅包究竟該包到幾歲、金額又該怎麼拿捏才不失禮？近日有網友發問「大家紅包都包到什麼時候」掀起討論...

台灣高鐵迎新車、送春聯 2/10-2/16限定發放

台灣高鐵新世代列車N700ST即將在今年8月迎接第一組運抵台灣，台灣高鐵公司特別印製N700ST新車春聯，自2月10日至...

想當聰明用路人？春節省道27地雷路段曝光 初四蘇花恐連塞17小時

春節9天連假將至，預期將出現返鄉或旅遊車潮，交通部公路局今天公布27處省道易壅塞路段，其中台9線蘇花路廊預估大年初四（2...

整理包／「馬」上發大財！2026春節刮刮樂開賣 售價、中獎率、怎麼選一文掌握

迎接2026馬年，農曆春節前夕，象徵「馬到成功、好運奔馳」的生肖年專屬刮刮樂再度登場，成為民眾迎新納福的熱門選項。每逢春節，台灣彩券都會推出多款期間限定刮刮樂，面額從小額試手氣，到挑戰高額頭獎一應俱全，「聯合新聞網」整理出今年農曆春節前，台彩所發行的15款刮刮樂，從金額、獎項、玩法到中獎機率，為您搶先剖析，找出適合自己的刮刮樂來試手氣，拚大獎。

蘇花路廊春節最高湧2.1萬車次 公路局推板橋花蓮客運6折票價分流

今年春節連續假期自2月14日起至2月22日共9天，公路局東區養護工程分局表示，今年春節連假第1天及初一至初二（17至18...

春節交通懶人包 台中公車捷運丶國道與商圈管制一次看

今年春節連假自2月14日至2月22日共9天，因應返鄉與觀光人潮，台中大甲鎮瀾宮等熱門景點及百貨商圈將實施交通管制，交通局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。