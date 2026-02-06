快訊

幾歲才會停給親戚小孩紅包？眾人曝「荷包停損點」：不是看年紀

聯合新聞網／ 綜合報導
包紅包是華人文化中重要的習俗，象徵祝福、吉祥和財運。示意圖/AI製圖
包紅包是華人文化中重要的習俗，象徵祝福、吉祥和財運。示意圖/AI製圖

農曆春節將至，不少人開始煩惱，紅包究竟該包到幾歲、金額又該怎麼拿捏才不失禮？近日有網友發問「大家紅包都包到什麼時候」掀起討論，引來大批過來人分享自身經驗與默契做法。

該名網友在Threads上發文，他好奇大家都是什麼時候停止發紅包給姪子、姪女？例如等他們成年、結婚或開始工作的時候。

文章曝光，多數網友傾向「開始工作」、「結婚」，作為停止包紅包的時間點，「我們家的習慣是包到結婚」、「包到沒結婚以前」、「我包到外甥女、外甥出社會工作就沒有包給他們了」、「正常讀完書，出社會工作」、「大學畢業就不包了。我自己當年也是，大學畢業開始工作後，爸媽也沒給了」。

不過部分網友表示，「我到現在小孩都10歲了，還在收我阿姨跟舅舅們給的紅包耶」、「開始工作後還是照樣包耶！不管包多少，就是過年一起沾沾喜氣呀」、「我一直領到三十多歲，外婆過世後才沒有了」、「這一輩我不知道，但我阿姨在我結婚生小孩後還有包給我」。

另外，還有人指出在不同地區、家庭，也有習俗上的差異，「羨慕香港同事，聽說他們是沒結婚都能領紅包」、「看地方，有包到出社會工作，也有聽過包到結婚前都算小孩」。

農曆過年 春節 馬年
