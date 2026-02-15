別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心

2026年，民國115年為丙午年，屬馬人值太歲，屬鼠人沖太歲，屬牛人害太歲，運勢上較有不順的情況，但若有這些部首的人，亦須多加注意，也會受到太歲的影響，一起來看看是哪些人。

屬馬者

馬寶寶今年值太歲，常言延道：「太歲當頭坐，無災恐有禍」，在姓名中若有「馬、午、灬、火」等部首者，五行火過旺，更要低調，能避免是非，部首有「彡」者，有奔波象，會較為勞累，亦須格外注意車關，有部首「心、忄」者，容易暴躁沒耐心，這些人都要小心謹慎些，今年在運勢上的起伏較大，應多低調，凡事奉公守法，循規蹈矩，自然能夠趨吉避凶，平安順利。

屬鼠者

鼠寶寶今年逢沖太歲，在運勢上易有變動之象，如搬家、工作調整，在與人相處時，也容易產生摩擦，個人財務上也可能有浮動的情況，而在部首有「氵、水、冫」的人，因此今年應求一個「穩」字，凡事多思考後行動，避免衝動決策，另外需多留意腸胃問題，飲食上小心不潔的食物，以免引發病痛，雖然沖太歲，但只要能夠調適心情，隨遇而安，依然有機會步步高升。

屬牛者

牛寶寶今年逢害太歲，運勢上暗藏受阻之象，事情看似順利，卻易中途生變，尤其在與人合作時，要慎防對方變心，名字中有「牛、丑」等部首者，與今年的氣場相符，亦有害太歲的情況，而名字中有「土、田、山」等部首者，責任與壓力會較大，要懂得舒緩心情，今年在行事作風上，要學會緩慢前進，不宜操之過急，可多親近大自然，讓思緒更靈活，今年還是會有大展鴻圖的機會。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。