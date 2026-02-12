不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

快訊

女神失格？「東大校花」壓線搭機遭炎上 網揪3年前黑歷史轟：遲到慣犯

小年夜前各地溫暖舒適「明晨2地低溫仍下探10度」 除夕起北東轉濕冷

聯合新聞網／ 綜合報導
大樂透自2月12日起至3月3日連續20天每天開獎，再加碼480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」。示意圖／AI生成
台彩公布2026年春節加碼方案，總金額12億創歷年新高。台彩總經理謝志宏表示，大樂透自2月12日起至3月3日連續20天每天開獎，再加碼480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」。

大樂透春節加碼期間，每期加開9個「春節大紅包」獎號及1個「春節小紅包」獎號（大、小紅包獎號互不重複），大樂透只要對中9個「春節大紅包」獎號中任6個號碼即中「春節大紅包」，同時對中任5個「春節大紅包」獎號及「春節小紅包」獎號即中「春節小紅包」，「春節大紅包」共有480組，每組獎金100萬元，「春節小紅包」共有800組，每組10萬元。

台彩表示，若480組「春節大紅包」提前送完，春節大、小紅包加碼活動將提前結束，當期「春節大紅包」及「春節小紅包」獎項皆改為均分，大、小紅包剩餘總獎金依該獎項中獎的組數均分。

《聯合新聞網》為您統整大樂透加碼獎號，祝您億馬當先、財運滾滾來，實際中獎號碼仍以台灣彩券公司網頁公告為準。

