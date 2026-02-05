想當聰明用路人？春節省道27地雷路段曝光 初四蘇花恐連塞17小時

春節9天連假將至，預期將出現返鄉或旅遊車潮，交通部公路局今天公布27處省道易壅塞路段，其中台9線蘇花路廊預估大年初四（2月20日）上午9時湧現車潮，恐塞至隔日凌晨2時。

今年春節連假為2月14日至22日共9天，和平紀念日連假為2月27日至3月1日共3天。公路局發布新聞稿表示，預估春節將以2月16日（除夕）及2月20日（大年初四）為界分為3階段，假期前段將以返鄉為主，假期中段則預計將出現短程參拜及走春旅次、中長程闔家出遊旅次，至於假期後段會以返回工作地旅次為主。

至於228和平紀念日連續假期車潮，公路局預估，自2月26日下午起陸續出現，觀光旅遊車潮在2月27日至28日在各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計從2月28日下午開始至3月1日出現。

公路局進一步公布27處易壅塞路省道段，地區主要幹道包括台1線水底寮至楓港路段及台61線鳳鼻至香山路段、竹南路段及中彰大橋等；銜接高速公路路段包括台64線、台65線、台74線、台86線及台18線銜接各國道交流道等。

其他像是重要觀光風景地區鄰近路段，台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台2線福隆及萬里至大武崙路段、台3線大溪及古坑至梅山路段、台21線日月潭周邊等。

至於春節期間的廟宇參拜熱點，公路局表示，包括台3線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮、台17線南鯤鯓代天府路段等。

公路局預估，台9線蘇花路廊北向2月20日上午9時將出現車潮，預計隔日凌晨2時紓解；22日上午10時陸續湧現車潮，預期可能塞至隔日凌晨1時。

為紓緩壅塞路況，公路局表示，將依各路段連續假期的交通特性規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施。

另外，為鼓勵民眾在連假期間少開車多搭乘公共運輸，公路局表示，自連假前1日至最後1日（分別為2月13日凌晨0時起至2月22日晚間12時，以及2月26日凌晨0時起至3月1日晚間12時）推出多項全國性共通國道（公路）客運優惠，提供返鄉及出遊旅客選擇。

公路局指出，包含88條中長途國道客運路線享春節6折、228和平紀念日85折優惠價；另登記為TPASS2.0會員，當月累計搭乘2至3次，可再享15%回饋，累計4次以上可再享30%回饋。

公路局表示，搭乘國道客運、台鐵及高鐵後，10小時內使用電子票證轉乘在地客運享一段票或基本里程免費（轉乘前請先將電子票證於場站過卡機過卡方享優惠） ；轉乘指定幸福巴士免費 。