春節高鐵加開395班 交長赴南港站慰勉盼疏運順利

春節9天連假將近，台灣高鐵規劃為期11天疏運，共加開395班次列車。交通部長陳世凱今天前往南港站，慰勉堅守崗位高鐵員工，並發放春節紅包、提前拜年，期盼春節疏運能平安順利。

今年春節從2月14日至22日共有9天連假，台灣高鐵從2月13日至23日規劃為期11天的春節疏運，共加開395班次列車（南下170班、北上225班），總計11天提供2162班次列車的旅運服務，同時規劃27班延後收班列車，均於晚間12時後抵達端點站、另有2班提早發車列車。

交通部發布新聞稿表示，部長陳世凱今天前往高鐵南港站，對第一線高鐵員工表達感謝，肯定其在春節返鄉高峰前夕，全力投入疏運整備工作，確保列車安全與旅客服務品質。

陳世凱除了發放春節紅包提前拜年，增添過年氣氛，還特地準備飲料、點心等下午茶，慰勉堅守崗位的「交通人」，期盼春節疏運能平安順利。

陳世凱表示，春節是國人團圓的重要時刻，也是交通運輸最繁忙的期間，高鐵肩負大量返鄉及出遊旅運需求，加開許多班次服務旅客，第一線員工輪班隨時待命相當辛勞，大家得捨棄與家人團聚的機會，這份奉獻精神非常令人感動。

陳世凱指出，高鐵要持續加強人力調度與應變，確保列車準點、安全運行，提供旅客順暢的乘車體驗，交通部也會與各單位密切合作，全面守護春節疏運順利進行。