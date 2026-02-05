快訊

PC大廠也慌了！惠普、戴爾、宏碁、華碩傳納入陸廠做記憶晶片供應備援

17歲少年狠轟茶行20多槍 剛理髮、穿短褲投案「長槍是已故父親的」

藍白修法連發…政院：不副署是憲法賦予行政院長的權利 三條件下審慎使用

春節高鐵加開395班 交長赴南港站慰勉盼疏運順利

中央社／ 台北5日電

春節9天連假將近，台灣高鐵規劃為期11天疏運，共加開395班次列車。交通部長陳世凱今天前往南港站，慰勉堅守崗位高鐵員工，並發放春節紅包、提前拜年，期盼春節疏運能平安順利。

今年春節從2月14日至22日共有9天連假，台灣高鐵從2月13日至23日規劃為期11天的春節疏運，共加開395班次列車（南下170班、北上225班），總計11天提供2162班次列車的旅運服務，同時規劃27班延後收班列車，均於晚間12時後抵達端點站、另有2班提早發車列車。

交通部發布新聞稿表示，部長陳世凱今天前往高鐵南港站，對第一線高鐵員工表達感謝，肯定其在春節返鄉高峰前夕，全力投入疏運整備工作，確保列車安全與旅客服務品質。

陳世凱除了發放春節紅包提前拜年，增添過年氣氛，還特地準備飲料、點心等下午茶，慰勉堅守崗位的「交通人」，期盼春節疏運能平安順利。

陳世凱表示，春節是國人團圓的重要時刻，也是交通運輸最繁忙的期間，高鐵肩負大量返鄉及出遊旅運需求，加開許多班次服務旅客，第一線員工輪班隨時待命相當辛勞，大家得捨棄與家人團聚的機會，這份奉獻精神非常令人感動。

陳世凱指出，高鐵要持續加強人力調度與應變，確保列車準點、安全運行，提供旅客順暢的乘車體驗，交通部也會與各單位密切合作，全面守護春節疏運順利進行。

農曆過年 春節 馬年 高鐵 陳世凱
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／台南鐵路地下化寫歷史一刻！永久軌正式接合 年底通車

遭指反對高鐵延伸宜蘭沒依據 張景森要陳世凱當他臉友「隨時可拜訪」

影／張景森批高鐵延伸宜蘭「史詩級災難」 陳世凱：政府不會亂花錢

賀陳旦下辯論戰帖質疑宜蘭高鐵 陳世凱駁：交通部決策嚴謹

相關新聞

整理包／「馬」上發大財！2026春節刮刮樂開賣 售價、中獎率、怎麼選一文掌握

迎接2026馬年，農曆春節前夕，象徵「馬到成功、好運奔馳」的生肖年專屬刮刮樂再度登場，成為民眾迎新納福的熱門選項。每逢春節，台灣彩券都會推出多款期間限定刮刮樂，面額從小額試手氣，到挑戰高額頭獎一應俱全，「聯合新聞網」整理出今年農曆春節前，台彩所發行的15款刮刮樂，從金額、獎項、玩法到中獎機率，為您搶先剖析，找出適合自己的刮刮樂來試手氣，拚大獎。

蘇花路廊春節最高湧2.1萬車次 公路局推板橋花蓮客運6折票價分流

今年春節連續假期自2月14日起至2月22日共9天，公路局東區養護工程分局表示，今年春節連假第1天及初一至初二（17至18...

春節交通懶人包 台中公車捷運丶國道與商圈管制一次看

今年春節連假自2月14日至2月22日共9天，因應返鄉與觀光人潮，台中大甲鎮瀾宮等熱門景點及百貨商圈將實施交通管制，交通局...

春節出國旅遊要注意！疾管署提醒多國流感、麻疹疫情升溫

春節連假期間，民眾出國旅遊、探親交流頻繁，衛福部疾管署呼籲，近期全球流感、麻疹、登革熱及屈公病等傳染病疫情持續或升溫，國...

大掃除必看！廚房用品是否可回收一關鍵速判 丟錯恐噴6,000元

年終大掃除進入高峰期，家戶紛紛汰換老舊鍋具、碗盤與各式廚房用品。不過，各地清潔隊提醒，「有金屬、有玻璃就能回收」是常見迷思，實際上錯誤分類不僅會被退件，情節嚴重者還可能依《廢棄物清理法》開罰，最高可處新台幣6,000元。

春節期間中油直營站洗車 台糖民生用沙拉油及砂糖都不漲價

農曆春節及228連假將至，農業部加強蔬菜、水果、花卉、毛豬、禽類及水產等物資供應，春節期間柴油價格只跌不漲，天然氣與桶裝...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。