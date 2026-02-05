「吸金號」磁鐵掀蒐集熱潮 花蓮燈會賞燈、探店一次玩

花蓮太平洋燈會「花現騎蹟‧光躍洄瀾」2月7日起在日出大道登場，縣府攜手商圈推出「探店小石花計畫」，串連市區形象商圈、百年老店及石藝大街，邀請民眾邊賞燈、邊探店，蒐集盲盒「吸金號」拼貼磁鐵，帶動過年觀光。

今年燈會最吸睛的亮點之一，就是超萌登場的「好運拼貼‧吸金號」磁鐵。盲盒設計一曝光就掀起詢問熱潮，4款不同字樣磁鐵，象徵把「花、現、騎、蹟」等好運拼進新的一年。每款燈箱上只有一個字，民眾可自由排列、交換組合，更寓意「把光的奇蹟帶回家」，成為今年燈會必收藏的限定小物。

「探店小石花計畫」活動期間自2月7日至3月8日止。民眾只要前往東大門夜市旁日出大道的燈會服務台，掃描QR code登入活動頁面、填寫問券並啟動任務後，就能開始到貼有「探店小石花」標誌的合作店家消費集點。集滿3點即可兌換「吸金號」磁鐵一個，款式隨機，限量2000個，換完為止。

在燈會期間，民眾可在現場完成與三組作品拍照、打卡上傳，即可在燈會服務台，領取1個磁鐵，領取時間分別為晚上6時、7時與8時，各整點限量50個。此外，3月3日元宵節前完成集點，還能加碼參加「花現大獎」元宵摸彩活動，讓民眾賞燈、逛街、拿好禮一次滿足。相關活動詳情，可上2026花蓮太平洋燈會官網及花蓮觀光粉絲專頁查詢。

花蓮縣政府表示，今年燈會主打「共創」精神，日出大道的藝術裝置由藝術家與民眾、學童一同完成，而「探店小石花計畫」則將共創能量延伸到商圈，讓遊客不只停留在燈區，更能走進街區、認識在地好店，把人潮轉化為商機。