快訊

搶先全球設台灣代表處下場「被火車撞」 立陶宛總理坦言可能犯下大錯

外資圈第一槍！這家華爾街大型投行降評台股至「中立」 原因有這些

夫妻決裂！徐巧芯大姑現身「切割」丈夫杜秉澄 親曝已郵寄離婚協議書

蘇花路廊春節最高湧2.1萬車次 公路局推板橋花蓮客運6折票價分流

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
為鼓勵民眾搭乘大眾交通工具，國道客運「1918」推出春節優惠，13日至22日提供6折票價，單程票價330元；228連假2月26日至3月1日則享85折優惠。圖／葛瑪蘭客運提供
為鼓勵民眾搭乘大眾交通工具，國道客運「1918」推出春節優惠，13日至22日提供6折票價，單程票價330元；228連假2月26日至3月1日則享85折優惠。圖／葛瑪蘭客運提供

今年春節連續假期自2月14日起至2月22日共9天，公路局東區養護工程分局表示，今年春節連假第1天及初一至初二（17至18日）有較大南下車流；北返車潮則集中於初三至初五（19至21日），預估車流量最高約2萬車次，因此推出國道假日客運板橋往花蓮路線6折票價優惠，盼緩解車潮。

東工分局預估，春節連假前段2月13日至16日為南下返鄉潮，17日初一南下車流最大，單日就有1萬6600輛次，清晨5時起出現車潮，預估下午4時後才紓解；18日初二上午6時至中午12時南北向車流量也多。連假後段以北返為主，21日初五北上交通量上看2萬1000輛次，車輛集中在晚上10時至隔天凌晨1時。

台8線關原至天祥（114.6K至167.7K）路段每天上午7時至下午4時30分不實施交通管制，下午4時30分至6時管制區內只出不進，晚間6時至翌日上午7時全面夜間封路。天祥至閣口（167.7K至184.5K）每日上午7時至下午5時30分單向輪放，並於結束後保留30分鐘淨空；天祥往閣口及閣口往天祥方向每日各6次放行，含上午與傍晚雙向時段。下午5時30分至6時只出不進，晚間6時至翌日上午7時夜間封閉。

東工分局指出，連假中段2月18日至19日，蘇花路廊將出現前往宜蘭、花蓮各大風景區的旅遊車潮；後段2月20日至22日，多為北上返工車潮。因應大量車流，春節期間台9線、台9丁線蘇花路廊將實施時段性車種管制，禁止21公噸以上大貨車通行，並開放大客車行駛蘇花改路肩。

為鼓勵民眾搭乘大眾交通工具，台北區監理所花蓮監理站表示，國道客運「1918」推出春節優惠，13日至22日提供6折票價，單程票價330元；228連假2月26日至3月1日則享85折優惠。

由葛瑪蘭汽車客運營運的國道客運路線「1918」線去年6月上路，周六、周日及國定假日提供1班往返，春節及228連假期間，會視預約狀況增加班次。花蓮監理站表示，受天候狀況及施工交管等因素影響，初期營運較困難，現逐漸好轉。

1918客運發車時間為板橋站上午10時、花蓮轉運站下午4時，停靠站有南港轉運站西站、宜蘭縣蘇澳鎮馬賽路、鎮立游泳池、蘇澳轉運站、南澳郵局、花蓮縣新城火車站、北埔站及花蓮轉運站，每班車有30個座位。

台8線關原至天祥、天祥至閣口路段春節連假調整交管措施。圖／公路局提供
台8線關原至天祥、天祥至閣口路段春節連假調整交管措施。圖／公路局提供
公路局預估東區養護工程分局預估，春節連假17日初一南下車流最大，單日就有1萬6600輛次；連假後段以北返為主，21日初五北上交通量上看2萬1000輛次。圖／公路局提供
公路局預估東區養護工程分局預估，春節連假17日初一南下車流最大，單日就有1萬6600輛次；連假後段以北返為主，21日初五北上交通量上看2萬1000輛次。圖／公路局提供
公路局預估東區養護工程分局預估，今年春節連假第1天及初一至初二（17至18日）有較大南下車流；北返車潮則集中於初三至初五（19至21日），預估車流量最高約2萬車次。圖／警方提供
公路局預估東區養護工程分局預估，今年春節連假第1天及初一至初二（17至18日）有較大南下車流；北返車潮則集中於初三至初五（19至21日），預估車流量最高約2萬車次。圖／警方提供

農曆過年 春節 馬年 蘇花路廊 客運
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

環團抗議執政黨減煤不力訴求中火春節無煤 何欣純：春節應穩定供電

影／春節9天連假團圓聚餐 醫師提醒兩大原則與三大核心

守護荷包過好年！桃警啟動春節金融安維 規畫護鈔、聯防措施

春節分流輕症就醫 長庚體系9院設特別門診

相關新聞

整理包／「馬」上發大財！2026春節刮刮樂開賣 售價、中獎率、怎麼選一文掌握

迎接2026馬年，農曆春節前夕，象徵「馬到成功、好運奔馳」的生肖年專屬刮刮樂再度登場，成為民眾迎新納福的熱門選項。每逢春節，台灣彩券都會推出多款期間限定刮刮樂，面額從小額試手氣，到挑戰高額頭獎一應俱全，「聯合新聞網」整理出今年農曆春節前，台彩所發行的15款刮刮樂，從金額、獎項、玩法到中獎機率，為您搶先剖析，找出適合自己的刮刮樂來試手氣，拚大獎。

蘇花路廊春節最高湧2.1萬車次 公路局推板橋花蓮客運6折票價分流

今年春節連續假期自2月14日起至2月22日共9天，公路局東區養護工程分局表示，今年春節連假第1天及初一至初二（17至18...

春節交通懶人包 台中公車捷運丶國道與商圈管制一次看

今年春節連假自2月14日至2月22日共9天，因應返鄉與觀光人潮，台中大甲鎮瀾宮等熱門景點及百貨商圈將實施交通管制，交通局...

春節出國旅遊要注意！疾管署提醒多國流感、麻疹疫情升溫

春節連假期間，民眾出國旅遊、探親交流頻繁，衛福部疾管署呼籲，近期全球流感、麻疹、登革熱及屈公病等傳染病疫情持續或升溫，國...

大掃除必看！廚房用品是否可回收一關鍵速判 丟錯恐噴6,000元

年終大掃除進入高峰期，家戶紛紛汰換老舊鍋具、碗盤與各式廚房用品。不過，各地清潔隊提醒，「有金屬、有玻璃就能回收」是常見迷思，實際上錯誤分類不僅會被退件，情節嚴重者還可能依《廢棄物清理法》開罰，最高可處新台幣6,000元。

春節期間中油直營站洗車 台糖民生用沙拉油及砂糖都不漲價

農曆春節及228連假將至，農業部加強蔬菜、水果、花卉、毛豬、禽類及水產等物資供應，春節期間柴油價格只跌不漲，天然氣與桶裝...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。