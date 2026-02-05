快訊

搶先全球設台灣代表處下場「被火車撞」 立陶宛總理坦言可能犯下大錯

外資圈第一槍！這家華爾街大型投行降評台股至「中立」 原因有這些

夫妻決裂！徐巧芯大姑現身「切割」丈夫杜秉澄 親曝已郵寄離婚協議書

金馬影后陳淑芳加持 桃園小提燈「馬上發」亮相

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
2026桃園燈會小提燈今天亮相，市長政善政（左4）與金馬影后陳淑芳（右4）等人開箱，小馬駕駛飛機，寓意桃園馬上起飛、馬上發。記者陳俊智／攝影
2026桃園燈會小提燈今天亮相，市長政善政（左4）與金馬影后陳淑芳（右4）等人開箱，小馬駕駛飛機，寓意桃園馬上起飛、馬上發。記者陳俊智／攝影

2026桃園燈會2月25日至3月8日在虎頭山創新園區及周邊水岸河畔登場，繼飛馬主燈亮相之後，市府今天再邀金馬影后陳淑芳開箱人小提燈，目前已準備26萬個，將陸續透過相關活動及管道發放。

桃園今年小提燈以「馬上發」為名，原創者洪新富以飛機代表有國門之都之稱的桃園，加上生肖元素，代表桃園馬上要起飛，而螺旋槳、機輪與提把等多處可見銅錢圖案，則寓意財源滾滾、手上有錢。另外，提燈也兼具存錢筒的實用性。

金馬影后陳淑芳致詞時提及自己與桃園的淵源，透露曾住在桃園區春日路一陣子，那段時間不僅感受桃園好山好水，還有濃濃的人情味。她也感性提到，桃園是國門之都，不管是出國比賽為國爭光或榮耀歸故鄉，都會經過這裡，希望燈會替桃園增色，也全世界都能看到桃園有這麼好的燈會。

桃園市長張善政表示，桃園去年舉辦台灣燈會吸引大批民眾來玩，雖然活動今年移到南部辦，但桃園燈會一樣精彩可期。不僅小提燈造型可愛，會動的飛馬主燈也很吸睛，歡迎大家來玩。局長陳靜芳表示，小提燈將於2月27、28日和3月1、3、7、8日在燈會現場發放，歡迎民眾索取。

2026桃園燈會小提燈今天亮相，小馬駕駛飛機，寓意桃園馬上起飛、馬上發。記者陳俊智／攝影
2026桃園燈會小提燈今天亮相，小馬駕駛飛機，寓意桃園馬上起飛、馬上發。記者陳俊智／攝影
2026桃園燈會小提燈今天亮相，小馬駕駛飛機，寓意桃園馬上起飛、馬上發。記者陳俊智／攝影
2026桃園燈會小提燈今天亮相，小馬駕駛飛機，寓意桃園馬上起飛、馬上發。記者陳俊智／攝影

農曆過年 春節 馬年 金馬獎
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

國門第一站遇見舒華！ A12桃園遊客中心改裝「舒華主題牆」驚艷亮相

燃燒吧小宇宙！桃園燈會主燈「飛馬」帥炸 網歪樓：以為星矢降臨

民進黨桃園議員初選開跑 15人領表登記含「網美助理」、時代力量前議員

賣友求財！偷填好友電話辦貸款 桃園女觸個資法判2月

相關新聞

整理包／「馬」上發大財！2026春節刮刮樂開賣 售價、中獎率、怎麼選一文掌握

迎接2026馬年，農曆春節前夕，象徵「馬到成功、好運奔馳」的生肖年專屬刮刮樂再度登場，成為民眾迎新納福的熱門選項。每逢春節，台灣彩券都會推出多款期間限定刮刮樂，面額從小額試手氣，到挑戰高額頭獎一應俱全，「聯合新聞網」整理出今年農曆春節前，台彩所發行的15款刮刮樂，從金額、獎項、玩法到中獎機率，為您搶先剖析，找出適合自己的刮刮樂來試手氣，拚大獎。

蘇花路廊春節最高湧2.1萬車次 公路局推板橋花蓮客運6折票價分流

今年春節連續假期自2月14日起至2月22日共9天，公路局東區養護工程分局表示，今年春節連假第1天及初一至初二（17至18...

春節交通懶人包 台中公車捷運丶國道與商圈管制一次看

今年春節連假自2月14日至2月22日共9天，因應返鄉與觀光人潮，台中大甲鎮瀾宮等熱門景點及百貨商圈將實施交通管制，交通局...

春節出國旅遊要注意！疾管署提醒多國流感、麻疹疫情升溫

春節連假期間，民眾出國旅遊、探親交流頻繁，衛福部疾管署呼籲，近期全球流感、麻疹、登革熱及屈公病等傳染病疫情持續或升溫，國...

大掃除必看！廚房用品是否可回收一關鍵速判 丟錯恐噴6,000元

年終大掃除進入高峰期，家戶紛紛汰換老舊鍋具、碗盤與各式廚房用品。不過，各地清潔隊提醒，「有金屬、有玻璃就能回收」是常見迷思，實際上錯誤分類不僅會被退件，情節嚴重者還可能依《廢棄物清理法》開罰，最高可處新台幣6,000元。

春節期間中油直營站洗車 台糖民生用沙拉油及砂糖都不漲價

農曆春節及228連假將至，農業部加強蔬菜、水果、花卉、毛豬、禽類及水產等物資供應，春節期間柴油價格只跌不漲，天然氣與桶裝...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。