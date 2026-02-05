金馬影后陳淑芳加持 桃園小提燈「馬上發」亮相

2026桃園燈會2月25日至3月8日在虎頭山創新園區及周邊水岸河畔登場，繼飛馬主燈亮相之後，市府今天再邀金馬影后陳淑芳開箱人小提燈，目前已準備26萬個，將陸續透過相關活動及管道發放。

桃園今年小提燈以「馬上發」為名，原創者洪新富以飛機代表有國門之都之稱的桃園，加上生肖元素，代表桃園馬上要起飛，而螺旋槳、機輪與提把等多處可見銅錢圖案，則寓意財源滾滾、手上有錢。另外，提燈也兼具存錢筒的實用性。

金馬影后陳淑芳致詞時提及自己與桃園的淵源，透露曾住在桃園區春日路一陣子，那段時間不僅感受桃園好山好水，還有濃濃的人情味。她也感性提到，桃園是國門之都，不管是出國比賽為國爭光或榮耀歸故鄉，都會經過這裡，希望燈會替桃園增色，也全世界都能看到桃園有這麼好的燈會。