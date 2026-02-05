快訊

搶先全球設台灣代表處下場「被火車撞」 立陶宛總理坦言可能犯下大錯

外資圈第一槍！這家華爾街大型投行降評台股至「中立」 原因有這些

夫妻決裂！徐巧芯大姑現身「切割」丈夫杜秉澄 親曝已郵寄離婚協議書

彰化員林市改制10年 公布員林燈會主題「萬歲皇朝・駕馬迎春」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市公所公布2026員林燈會主題「萬歲皇朝・駕馬迎春」。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市公所公布2026員林燈會主題「萬歲皇朝・駕馬迎春」。記者簡慧珍／攝影

員林燈會今年與縣政府「月影燈季」、「花在彰化」，同列彰化縣元宵兩大燈節活動，員林市公所今公布2026員林燈會暨元宵節活動2（本）月14日晚間在員林公園點燈，展期到3月8日，每日都有不同的大型光影劇場，帶來不同新奇發現。

員林燈會系列宣傳活動相當熱鬧，縣政府機要秘書張建豐和秘書游筑凱、賴沛然，縣政府城市暨觀光發展處、參山國家風景區管理處、員林火車站長李瑞德和4名縣議員、員林市民代表會與各里長、台懋實業、員林福寧宮均派員與會。

員林市代理市長賴致富表示，員林燈會主燈作品「萬歲皇朝・駕馬迎春」，希望幸福循環，不斷加碼，另「拾光員林・幸福加瑪」主題代表員林升市10年，將邁入下一個繁盛10年。賴致富感謝員林福寧宮主動認養媽祖宮前的燈光布置，台懋實業加入贊助，台鐵員林車站也全力配合燈會妝點員林火車站。

員林市公所本月14日元宵燈會點燈有歌唱演晚會，初一到初三（2月17日到19日）燈會主題日分別是星光童話夜、奇幻馬戲夜、熱血搖滾夜。初一到初三，及228連假三天（2月27日至3月1日）晚間6點30分發放「黃阿瑪的後宮生活」聯名提燈，另加入員林市公所Line可在2月17日（大年初一）索取光影票卡，並參與3場光影劇場活動集滿3枚章戳，可兌換限量幸福泡泡風車。

「拾光員林」走讀小旅行「國際版」誕生了，由員林市文史專家帶領國際學生走入員林街區認識古蹟、品嘗美食和參加燈會活動，深入認識台灣的常民文化與節慶。

農曆過年 春節 馬年 燈會
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

雲林「虎尾虎」搶戲馬年主燈 穿越80年糖都回憶今晚點燈

全國燈會設計大師親自操刀 今年永和燈會分外精緻迷人

彰化員林新增公有平面停車位 鄰近火車站停車費又便宜

彰化員林代理市長名字的前面加「馬上」 立刻成爆款春聯

相關新聞

整理包／「馬」上發大財！2026春節刮刮樂開賣 售價、中獎率、怎麼選一文掌握

迎接2026馬年，農曆春節前夕，象徵「馬到成功、好運奔馳」的生肖年專屬刮刮樂再度登場，成為民眾迎新納福的熱門選項。每逢春節，台灣彩券都會推出多款期間限定刮刮樂，面額從小額試手氣，到挑戰高額頭獎一應俱全，「聯合新聞網」整理出今年農曆春節前，台彩所發行的15款刮刮樂，從金額、獎項、玩法到中獎機率，為您搶先剖析，找出適合自己的刮刮樂來試手氣，拚大獎。

蘇花路廊春節最高湧2.1萬車次 公路局推板橋花蓮客運6折票價分流

今年春節連續假期自2月14日起至2月22日共9天，公路局東區養護工程分局表示，今年春節連假第1天及初一至初二（17至18...

春節交通懶人包 台中公車捷運丶國道與商圈管制一次看

今年春節連假自2月14日至2月22日共9天，因應返鄉與觀光人潮，台中大甲鎮瀾宮等熱門景點及百貨商圈將實施交通管制，交通局...

春節出國旅遊要注意！疾管署提醒多國流感、麻疹疫情升溫

春節連假期間，民眾出國旅遊、探親交流頻繁，衛福部疾管署呼籲，近期全球流感、麻疹、登革熱及屈公病等傳染病疫情持續或升溫，國...

大掃除必看！廚房用品是否可回收一關鍵速判 丟錯恐噴6,000元

年終大掃除進入高峰期，家戶紛紛汰換老舊鍋具、碗盤與各式廚房用品。不過，各地清潔隊提醒，「有金屬、有玻璃就能回收」是常見迷思，實際上錯誤分類不僅會被退件，情節嚴重者還可能依《廢棄物清理法》開罰，最高可處新台幣6,000元。

春節期間中油直營站洗車 台糖民生用沙拉油及砂糖都不漲價

農曆春節及228連假將至，農業部加強蔬菜、水果、花卉、毛豬、禽類及水產等物資供應，春節期間柴油價格只跌不漲，天然氣與桶裝...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。