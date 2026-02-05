彰化員林市改制10年 公布員林燈會主題「萬歲皇朝・駕馬迎春」

員林燈會今年與縣政府「月影燈季」、「花在彰化」，同列彰化縣元宵兩大燈節活動，員林市公所今公布2026員林燈會暨元宵節活動2（本）月14日晚間在員林公園點燈，展期到3月8日，每日都有不同的大型光影劇場，帶來不同新奇發現。

員林燈會系列宣傳活動相當熱鬧，縣政府機要秘書張建豐和秘書游筑凱、賴沛然，縣政府城市暨觀光發展處、參山國家風景區管理處、員林火車站長李瑞德和4名縣議員、員林市民代表會與各里長、台懋實業、員林福寧宮均派員與會。

員林市代理市長賴致富表示，員林燈會主燈作品「萬歲皇朝・駕馬迎春」，希望幸福循環，不斷加碼，另「拾光員林・幸福加瑪」主題代表員林升市10年，將邁入下一個繁盛10年。賴致富感謝員林福寧宮主動認養媽祖宮前的燈光布置，台懋實業加入贊助，台鐵員林車站也全力配合燈會妝點員林火車站。

員林市公所本月14日元宵燈會點燈有歌唱演晚會，初一到初三（2月17日到19日）燈會主題日分別是星光童話夜、奇幻馬戲夜、熱血搖滾夜。初一到初三，及228連假三天（2月27日至3月1日）晚間6點30分發放「黃阿瑪的後宮生活」聯名提燈，另加入員林市公所Line可在2月17日（大年初一）索取光影票卡，並參與3場光影劇場活動集滿3枚章戳，可兌換限量幸福泡泡風車。

「拾光員林」走讀小旅行「國際版」誕生了，由員林市文史專家帶領國際學生走入員林街區認識古蹟、品嘗美食和參加燈會活動，深入認識台灣的常民文化與節慶。