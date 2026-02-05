平溪天燈節2月下旬登場 商圈美學改造迎馬年祈福人潮

新北市年度指標性國際節慶活動「平溪天燈節」將於2月27日在平溪國中、3月3日元宵節當天於十分廣場登場。新北市觀旅局表示，平溪天燈節多年來以祈福文化與山城夜景聞名，每年吸引大量國內外旅客造訪，今年適逢馬年，邀請民眾走進平溪山城，在夜空中施放天燈，迎接嶄新一年。

觀旅局指出，除天燈節活動本身，平溪老街及周邊商圈也是山城旅遊的重要亮點。平溪商圈於2025年在經濟部商業發展署與台灣設計研究院推動的「商圈美學設計加值計畫」支持下，進行整體空間與視覺改造，以火車軌道、天燈與溪流等地方文化元素為設計靈感，優化街道節點、入口意象與公共休憩空間，並協助店家更新品牌識別，提升整體遊逛品質與商圈風貌。

平溪商圈多處改造亮點陸續完成，其中位於平溪石底橋的老街入口重新整合，改以具商圈品牌識別的祈福燈籠作為迎賓意象，營造溫暖氛圍；「美玉天燈製作所」則展示天燈製作流程，讓遊客深入了解傳統工藝；結合在地農產的「平安嚴選」，也轉型為具祈福意象的選物品牌。

此外，前身為選洗煤場、列入百大歷史建築的「碳場咖啡」，透過空間優化呈現產業記憶與現代生活的結合；「覓石底」與「六扇門古玩茶館」等特色店家，也透過動線與視覺設計調整，融合手作創作、咖啡、品茗與老物收藏，展現平溪商圈多元生活風貌。