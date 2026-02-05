平溪天燈節2月下旬登場 商圈美學改造迎馬年祈福人潮

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市觀旅局邀請民眾走訪平溪山城小鎮，漫遊商圈周邊街景，並於新北市平溪天燈節活動期間親手點盞天燈，寫下新年祈福心願（圖為2025年資料照）圖／新北市觀旅局提供
新北市觀旅局邀請民眾走訪平溪山城小鎮，漫遊商圈周邊街景，並於新北市平溪天燈節活動期間親手點盞天燈，寫下新年祈福心願（圖為2025年資料照）圖／新北市觀旅局提供

新北市年度指標性國際節慶活動「平溪天燈節」將於2月27日在平溪國中、3月3日元宵節當天於十分廣場登場。新北市觀旅局表示，平溪天燈節多年來以祈福文化與山城夜景聞名，每年吸引大量國內外旅客造訪，今年適逢馬年，邀請民眾走進平溪山城，在夜空中施放天燈，迎接嶄新一年。

觀旅局指出，除天燈節活動本身，平溪老街及周邊商圈也是山城旅遊的重要亮點。平溪商圈於2025年在經濟部商業發展署與台灣設計研究院推動的「商圈美學設計加值計畫」支持下，進行整體空間與視覺改造，以火車軌道、天燈與溪流等地方文化元素為設計靈感，優化街道節點、入口意象與公共休憩空間，並協助店家更新品牌識別，提升整體遊逛品質與商圈風貌。

平溪商圈多處改造亮點陸續完成，其中位於平溪石底橋的老街入口重新整合，改以具商圈品牌識別的祈福燈籠作為迎賓意象，營造溫暖氛圍；「美玉天燈製作所」則展示天燈製作流程，讓遊客深入了解傳統工藝；結合在地農產的「平安嚴選」，也轉型為具祈福意象的選物品牌。

此外，前身為選洗煤場、列入百大歷史建築的「碳場咖啡」，透過空間優化呈現產業記憶與現代生活的結合；「覓石底」與「六扇門古玩茶館」等特色店家，也透過動線與視覺設計調整，融合手作創作、咖啡、品茗與老物收藏，展現平溪商圈多元生活風貌。

觀旅局表示，歡迎民眾白天走訪完成改造的平溪商圈，感受山城人文與街區新樣貌；夜晚則可於平溪天燈節期間走入山城夜色，親手施放天燈，寫下對家人、對自己或對世界的祝福。

前身為選洗煤場，並被列為百大歷史建築之一的「碳場咖啡」，也透過空間環境優化，嶄新呈現產業記憶與現代生活的融合。圖／新北市觀旅局提供
前身為選洗煤場，並被列為百大歷史建築之一的「碳場咖啡」，也透過空間環境優化，嶄新呈現產業記憶與現代生活的融合。圖／新北市觀旅局提供
特色店家「六扇門古玩茶館」藉由空間動線優化，多面向呈現平溪商圈細膩而多元的生活風景。圖／新北市觀旅局提供
特色店家「六扇門古玩茶館」藉由空間動線優化，多面向呈現平溪商圈細膩而多元的生活風景。圖／新北市觀旅局提供
特色店家「覓石底」整合品牌識別與門面設計，展現地方文化特色。圖／新北市觀旅局提供
特色店家「覓石底」整合品牌識別與門面設計，展現地方文化特色。圖／新北市觀旅局提供
充滿職人對傳統工藝的用心與堅持的「美玉天燈製作所」，帶領大家瞭解天燈製作流程與手作細節，感受文化傳承的精神。圖／新北市觀旅局提供
充滿職人對傳統工藝的用心與堅持的「美玉天燈製作所」，帶領大家瞭解天燈製作流程與手作細節，感受文化傳承的精神。圖／新北市觀旅局提供
平溪商圈以火車軌道、天燈與溪流等地方文化脈絡與山城意象為設計靈感打造全新品牌，歡迎到平溪親身感受蛻變後的全新風貌。圖／新北市觀旅局提供
平溪商圈以火車軌道、天燈與溪流等地方文化脈絡與山城意象為設計靈感打造全新品牌，歡迎到平溪親身感受蛻變後的全新風貌。圖／新北市觀旅局提供

農曆過年 春節 馬年
