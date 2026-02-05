春節分流輕症就醫 長庚體系9院設特別門診

快訊

中央社／ 台北5日電

今年春節連假長達9天，北、中、南部9家長庚體系醫院備戰，開設特別門診，分流發燒、腸胃炎等輕症民眾就醫；春節期間門診抗生素治療不中斷，讓病情穩定的病人安心在家過年。

長庚醫療體系今天透過新聞稿說明春節醫療整備最新進度，各院區今年1月皆成立春節醫療專案小組，並規劃4大因應對策，包括：每日監控，彈性調度照護人力、床位；強化院際合作，即時啟動應變；特別門診分流，便利輕症民眾就醫；推動門診抗生素治療，降低非必要住院，以確保春節期間醫療服務不中斷。

其中民眾最關注的特別門診，院方說明，從初一至初三（2月17日至19日），長庚體系院區將由內科、外科、耳鼻喉科、小兒科等醫療專科醫師聯合開設「春節傳染病特別門診」，服務類流感、發燒、呼吸道症狀、腸胃炎等輕症病人就醫，讓有限的急診資源能專注於急重症照護。

根據院方提供的長庚體系醫院春節特別門診開診資訊，台北、桃園長庚及合作聯盟的台中仁愛醫院於小年夜至初四（2月15日至20日）休診，初五恢復開診；除夕僅委託經營的高雄鳳山醫院上午、下午至晚間各開1診，其餘院區皆休診；初一至初三（2月17日至19日）共9家長庚體系醫院提供特別門診，民眾可至官網查詢。

長庚體系各院區自初四（2月20日）起陸續恢復門診服務。院方提醒，持有慢性病連續處方箋民眾，若慢性病藥物將於春節期間用罄，建議於2月13日前提前回診領藥，確保用藥不中斷。連假期間輕症民眾可多加利用鄰近「週日及國定假日輕急症中心」（UCC），便利就醫並節省候診時間。

另外，配合健保署「門診靜脈抗生素治療獎勵方案（OPAT）」政策，長庚醫療體系春節期間門診抗生素治療不中斷，讓病情穩定的病人有更便利的治療選擇，可於門診完成治療，安心在家過年，減少住院需求，保留病床資源給真正需要的重症患者。

避免去年春節後急診大壅塞惡夢重演，長庚醫院表示，春節期間由專責團隊每天監測急診各項醫療服務指標，包括急診就醫人數、急診等候住院人數、可收治病人床位數等，即時掌握醫療量能，依急診實況跨專科協調資源分配，彈性調度照護人力與住院病床分配。

長庚醫院強調，將全力配合衛生主管機關整體醫療應變協調機制，與鄰近醫療院所建立共同照護支持網絡，一旦醫療量能吃緊即可啟動跨院合作，確保民眾就醫不受連假影響。

農曆過年 春節 馬年
