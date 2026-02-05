快訊

越南富國島旅行團292人被丟包 年代旅遊負責人涉詐欺獲不起訴

肉舖師傅最愛卻被低估的部位 內行人教你學會挑選「窮人的肋眼」

職棒史上第一人！從奧運銀牌變成新竹市副市長 林琨瀚讓三商虎迷印象深刻

春節交通懶人包 台中公車捷運丶國道與商圈管制一次看

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中春節交通懶人包，大眾運輸及商圈交通管制停車一次看。圖／市府提供
台中春節交通懶人包，大眾運輸及商圈交通管制停車一次看。圖／市府提供

今年春節連假自2月14日至2月22日共9天，因應返鄉與觀光人潮，台中大甲鎮瀾宮等熱門景點及百貨商圈將實施交通管制，交通局強調春節拖吊不休息，取締重點是公車停靠站、並排停車。

台中市政府交通局長葉昭甫指出，2月16日（除夕）為連假第3天，為分散返鄉車流，呼籲民眾多利用大眾運輸，並下載「台中交通網」App掌握即時路況。

市區公車調整重點，服務期間：2月14日至2月22日，公車服務不中斷，但會是狀況調整。

台中捷運綠線營運方式，服務時間：每日6時至24時，每天班距不同。

熱門景點與商圈管制，如大甲鎮瀾宮管制期間，2月17日至2月22日，部分路段禁止汽車進入或改單向行駛，管制時間視車流彈性調整。

百貨商圈（大遠百、新光三越、中友）比照假日交通維持計畫，加強取締非法停車與哄抬停車費違規最高可罰1萬5000元。

交通號誌24小時待命搶修，拖吊場春節不休息，拖吊重點是公車停靠區、並排停車、出入口阻擋。2月13日至21日可至豐原派出所辦理。

交通局呼籲，春節期間車流繁重，請民眾遵守交通管制、避免疲勞駕駛，善用大眾運輸與即時交通資訊，共同維護行車安全，平安過好年。

農曆過年 春節 馬年
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

春節國道客運88路線6折優惠 台中到台北比高鐵省超過5百元

春節前大掃除 金門五鄉鎮同步響應國家清潔週

春節期間中油直營站洗車 台糖民生用沙拉油及砂糖都不漲價

春節出門別撲空 台中市公車除夕減班、連假班次一次看

相關新聞

大掃除必看！廚房用品是否可回收一關鍵速判 丟錯恐噴6,000元

年終大掃除進入高峰期，家戶紛紛汰換老舊鍋具、碗盤與各式廚房用品。不過，各地清潔隊提醒，「有金屬、有玻璃就能回收」是常見迷思，實際上錯誤分類不僅會被退件，情節嚴重者還可能依《廢棄物清理法》開罰，最高可處新台幣6,000元。

春節雙鐵、國道管制一次看 搭客運最高享4.2折

今年農曆春節及228連假相近，民眾返鄉走春需求旺盛，交通部已規劃長達18天的整體疏運計畫，國道將實施高乘載管制等措施，雙...

2026台灣燈會3月3日嘉義登場 現場轉播WBC與啦啦隊遊行

2026台灣燈會3月3日至15日在嘉義縣政府前廣場舉辦，展場總面積達30公頃，打造1座主燈、2大副燈及22個主題燈區。期...

春節交通懶人包 台中公車捷運丶國道與商圈管制一次看

今年春節連假自2月14日至2月22日共9天，因應返鄉與觀光人潮，台中大甲鎮瀾宮等熱門景點及百貨商圈將實施交通管制，交通局...

春節出國旅遊要注意！疾管署提醒多國流感、麻疹疫情升溫

春節連假期間，民眾出國旅遊、探親交流頻繁，衛福部疾管署呼籲，近期全球流感、麻疹、登革熱及屈公病等傳染病疫情持續或升溫，國...

春節期間中油直營站洗車 台糖民生用沙拉油及砂糖都不漲價

農曆春節及228連假將至，農業部加強蔬菜、水果、花卉、毛豬、禽類及水產等物資供應，春節期間柴油價格只跌不漲，天然氣與桶裝...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。