春節交通懶人包 台中公車捷運丶國道與商圈管制一次看

今年春節連假自2月14日至2月22日共9天，因應返鄉與觀光人潮，台中大甲鎮瀾宮等熱門景點及百貨商圈將實施交通管制，交通局強調春節拖吊不休息，取締重點是公車停靠站、並排停車。

台中市政府交通局長葉昭甫指出，2月16日（除夕）為連假第3天，為分散返鄉車流，呼籲民眾多利用大眾運輸，並下載「台中交通網」App掌握即時路況。

市區公車調整重點，服務期間：2月14日至2月22日，公車服務不中斷，但會是狀況調整。

台中捷運綠線營運方式，服務時間：每日6時至24時，每天班距不同。

熱門景點與商圈管制，如大甲鎮瀾宮管制期間，2月17日至2月22日，部分路段禁止汽車進入或改單向行駛，管制時間視車流彈性調整。

百貨商圈（大遠百、新光三越、中友）比照假日交通維持計畫，加強取締非法停車與哄抬停車費違規最高可罰1萬5000元。

交通號誌24小時待命搶修，拖吊場春節不休息，拖吊重點是公車停靠區、並排停車、出入口阻擋。2月13日至21日可至豐原派出所辦理。

交通局呼籲，春節期間車流繁重，請民眾遵守交通管制、避免疲勞駕駛，善用大眾運輸與即時交通資訊，共同維護行車安全，平安過好年。