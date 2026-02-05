春節國道客運88路線6折優惠 台中到台北比高鐵省超過5百元

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
公路局台中區監理所呼籲民眾，尖峰時間若不是趕時間，可以多利用國道運輸，而不必去擠高鐵。記者黃寅／攝影
公路局台中區監理所呼籲民眾，尖峰時間若不是趕時間，可以多利用國道運輸，而不必去擠高鐵。記者黃寅／攝影

春節自2月14日至22日有9天連續假期，台中區監理所今呼籲民眾，尖峰時間若不是趕時間，可以多利用國道運輸，而不必去擠高鐵。以台中市往返台北為例，搭乘國道客運，不僅票價6折，還可以省下前往高鐵站的接駁時間和費用。

台中區監理所副所長王英泰今指出，2月13日至22日88條國道客運指定路線有票價6折優惠，以台中市前往台北市為例，搭乘統聯客運要310元，6折價不到2百元，比起高鐵票價可以省下超過5百元。若再搭配「TPASS 2.0常客優惠」，最高可享受票價 42折。

另外，公路局也預估，13日下午開始出現返鄉旅次以長程居多，台61線、台74線將有大量車潮湧現，2月18日(初二)至21日(初五)則以外出、觀光遊憩及拜訪親友旅次為主，車潮可能出現在台74線及觀光風景地區。2月21日(初五)至23日(初七)上午則多為返回工作崗位之長程旅次，預估台61線北上將有車多狀況。

台中地區易壅塞路段為台74線快官系統及霧峰系統，預估交通尖峰為17日(初一)至20日(初四)，尖峰時段為每天上午9時至下午13時，如國道3號出現壅塞狀況，呼籲用路人提前改道。快官系統交流道壅塞請改由彰興路交流道下，接台14丙彰興路再接台14線彰南路往國道3號草屯交流道，或改由五權西路交流道下，接環中路至台14線彰南路往國道3號草屯交流道。

如霧峰系統交流道壅塞，則由大里二交流道下接環河路轉接台63線中投公路再接台14線芬草路至國3草屯交流道。

公路局台中區監理所呼籲民眾，尖峰時間若不是趕時間，可以多利用國道運輸，而不必去擠高鐵。記者黃寅／攝影
公路局台中區監理所呼籲民眾，尖峰時間若不是趕時間，可以多利用國道運輸，而不必去擠高鐵。記者黃寅／攝影

農曆過年 春節 馬年
