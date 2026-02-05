整理包／「馬」上發大財！2026春節刮刮樂開賣 售價、中獎率、怎麼選一文掌握
迎接2026馬年，農曆春節前夕，象徵「馬到成功、好運奔馳」的生肖年專屬刮刮樂再度登場，成為民眾迎新納福的熱門選項。每逢春節，台灣彩券都會推出多款期間限定刮刮樂，面額從小額試手氣，到挑戰高額頭獎一應俱全，「聯合新聞網」整理出今年農曆春節前，台彩所發行的15款刮刮樂，從金額、獎項、玩法到中獎機率，為您搶先剖析，找出適合自己的刮刮樂來試手氣，拚大獎。
台灣彩券董事長黃志宜表示，今年春節前刮刮樂發行規模創下三大新高，無論獎項數量或總獎金均較去年成長。其中，千萬元以上頭獎共有18個，百萬元（含）以上獎項多達1,479個，總獎金規模約399億元；與去年相比，百萬元等級獎項增加20個，千萬元頭獎多出2個，整體總獎金也提升約13億元。
今年春節前，台彩前後共規劃發行15款刮刮樂，除高額頭獎與生肖主題商品外，也加入多款新產品，包括聯名款「哈啾咪」、延長型玩法的「獎金樂翻倍」、得獎率較高的「好運連發」，以及小資熱愛百元面額的「推金幣」與「財神報到」，讓民眾有更多選擇迎接好彩頭。
迎接2026丙午馬年，不少民眾喜歡在春節期間試試手氣，買刮刮樂祈求新年好運與偏財加持。除了選擇不同面額或主題款式外，細心挑選刮刮樂的尾數也成為不少彩迷的小秘訣。根據過往經驗與民間習俗，有幾個簡單技巧藉可以提高選號樂趣與心理加持效果，提供讀者參考，讓馬年試手氣更有趣。
刮刮樂尾數挑選重點：
✨尾數喜「馬」
．挑選尾數含「6」或「0」的刮刮樂，象徵馬年順利、好運奔馳，寓意事事暢通無阻。
✨生肖數字加持
可選擇尾數與自己生肖或家人生肖相關的號碼，例如馬年出生或有馬生肖偏財運強的人，可挑尾數「1」或「9」增添心理信心。
✨累加吉數法
將刮刮樂號碼各位數相加，尾數落在「8」或「9」的彩券被視為吉數，象徵財運上升與圓滿。
✨雙數尾增喜氣
挑選尾數為雙數（2、4、6、8）的刮刮樂，有民俗認為雙數代表成雙成對、好事成雙，也能帶來新年小確幸。
✨避開不吉尾數
避開尾數為2（停滯）、3（諧音慘）、4（耗散）、7（口舌）的數字。而2026年是強火年（赤馬），若八字忌火者，可多用補水或金的數字（如1、6）來平衡。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
彩券名稱：2000萬超級紅包
．彩券特色：頭獎最高獎金2000萬，共10個，200個100萬元。
．總中獎率：69.33%
彩券名稱：1,200萬大吉利
．彩券特色：頭獎最高獎金1200萬，共8個，200個100萬元。
．總中獎率：70%
彩券名稱：金馬獎
．彩券特色：頭獎最高獎金300萬，共14個。
．總中獎率：100%
彩券名稱：五路財神
．彩券特色：頭獎最高獎金500萬，共8個，總獎金超過22億元。
．總中獎率：40.72%
彩券名稱：哈啾咪
．彩券特色：頭獎最高獎金500萬，共4個，超過10萬個5,000元(含)以上的獎項。
．總中獎率：42.02%
彩券名稱：海底大尋寶
．彩券特色：頭獎最高獎金300萬，共5個，超過77萬個1,000元(含)以上的獎項。
．總中獎率：36%
彩券名稱：金馬報喜
．彩券特色：頭獎最高獎金10萬，共550個。
．總中獎率：50.35%
彩券名稱：好運連發
．彩券特色：頭獎最高獎金200萬，共7個，超過28萬個1,000元(含)以上獎項。
．總中獎率：36%
彩券名稱：金好鑽
．彩券特色：頭獎最高獎金200萬，共8個，高達10次中獎機會。
．總中獎率：34.50%
彩券名稱：大三元
．彩券特色：頭獎最高獎金200萬，共7個，超過15萬個1,500元(含)以上的獎項。
．總中獎率：34%
彩券名稱：獎金樂翻倍
．彩券特色：頭獎最高獎金200萬，共8個，超過36萬個1,000元(含)以上的獎項。
．總中獎率：31%
彩券名稱：馬年行大運
．彩券特色：頭獎最高獎金5萬，共150個
．總中獎率：50.10%
彩券名稱：財源滾滾
．彩券特色：頭獎最高獎金30萬，，共7個，超過24萬個500元(含)以上獎項。
．總中獎率：33%
彩券名稱：財神報到
．彩券特色：頭獎最高獎金60萬，共8個。
．總中獎率：32%
彩券名稱：推金幣
．彩券特色：頭獎最高獎金50萬，共8個，高達5次中獎機會。
．總中獎率：30%
1️⃣刮刮樂只是娛樂，不是投資
春節款刮刮樂主打高獎金與年節氣氛感，參與重在趣味，勿以翻本或致富為目標。
2️⃣別只顧看價格，先看中獎率
貴的彩券不一定比較好中，中獎率、頭獎機率需一併評估，理性選擇適合自己玩法。
3️⃣先設定預算，避免過年失守
春節購買氣氛熱烈，建議先設定消費上限，避免因連續未刮中獎而追加投入。
4️⃣刮中別太嗨，搞懂兌獎方式
小額獎項可於投注站兌領，較高金額須至金融機構兌換，並留意兌獎期限，避免權益受損。
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言