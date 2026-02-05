整理包／「馬」上發大財！2026春節刮刮樂開賣 售價、中獎率、怎麼選一文掌握

迎接2026馬年，農曆春節前夕，象徵「馬到成功、好運奔馳」的生肖年專屬刮刮樂再度登場，成為民眾迎新納福的熱門選項。每逢春節，台灣彩券都會推出多款期間限定刮刮樂，面額從小額試手氣，到挑戰高額頭獎一應俱全，「聯合新聞網」整理出今年農曆春節前，台彩所發行的15款刮刮樂，從金額、獎項、玩法到中獎機率，為您搶先剖析，找出適合自己的刮刮樂來試手氣，拚大獎。

文章目錄 馬年刮刮樂發行規模

新春招財小密技

2026馬年必刮彩券—2000元刮刮樂

2026馬年必刮彩券—1000元刮刮樂

2026馬年必刮彩券—500元刮刮樂

2026馬年必刮彩券—300元刮刮樂

2026馬年必刮彩券—200元刮刮樂

2026馬年必刮彩券—100元刮刮樂

刮刮樂體驗必知4重點





台灣彩券董事長黃志宜表示，今年春節前刮刮樂發行規模創下三大新高，無論獎項數量或總獎金均較去年成長。其中，千萬元以上頭獎共有18個，百萬元（含）以上獎項多達1,479個，總獎金規模約399億元；與去年相比，百萬元等級獎項增加20個，千萬元頭獎多出2個，整體總獎金也提升約13億元。

今年春節前，台彩前後共規劃發行15款刮刮樂，除高額頭獎與生肖主題商品外，也加入多款新產品，包括聯名款「哈啾咪」、延長型玩法的「獎金樂翻倍」、得獎率較高的「好運連發」，以及小資熱愛百元面額的「推金幣」與「財神報到」，讓民眾有更多選擇迎接好彩頭。





春節期間許多民眾前往彩券行試手氣，希望透過刮刮樂可以花小錢中大獎。彩券行買氣超旺，不少彩券行門口都擠滿刮彩券的民眾。記者胡經周／攝影

迎接2026丙午馬年，不少民眾喜歡在春節期間試試手氣，買刮刮樂祈求新年好運與偏財加持。除了選擇不同面額或主題款式外，細心挑選刮刮樂的尾數也成為不少彩迷的小秘訣。根據過往經驗與民間習俗，有幾個簡單技巧藉可以提高選號樂趣與心理加持效果，提供讀者參考，讓馬年試手氣更有趣。

刮刮樂尾數挑選重點：

✨尾數喜「馬」

．挑選尾數含「6」或「0」的刮刮樂，象徵馬年順利、好運奔馳，寓意事事暢通無阻。

✨生肖數字加持

可選擇尾數與自己生肖或家人生肖相關的號碼，例如馬年出生或有馬生肖偏財運強的人，可挑尾數「1」或「9」增添心理信心。

✨累加吉數法

將刮刮樂號碼各位數相加，尾數落在「8」或「9」的彩券被視為吉數，象徵財運上升與圓滿。

✨雙數尾增喜氣

挑選尾數為雙數（2、4、6、8）的刮刮樂，有民俗認為雙數代表成雙成對、好事成雙，也能帶來新年小確幸。

✨避開不吉尾數

避開尾數為2（停滯）、3（諧音慘）、4（耗散）、7（口舌）的數字。而2026年是強火年（赤馬），若八字忌火者，可多用補水或金的數字（如1、6）來平衡。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。





2000萬超級紅包。圖／翻攝台彩官網

彩券名稱：2000萬超級紅包

．彩券特色：頭獎最高獎金2000萬，共10個，200個100萬元。

．總中獎率：69.33%





1,200萬大吉利。圖／翻攝台彩官網

彩券名稱：1,200萬大吉利

．彩券特色：頭獎最高獎金1200萬，共8個，200個100萬元。

．總中獎率：70%





金馬獎刮刮樂。圖／翻攝台彩官網

彩券名稱：金馬獎

．彩券特色：頭獎最高獎金300萬，共14個。

．總中獎率：100%

彩券名稱：五路財神

．彩券特色：頭獎最高獎金500萬，共8個，總獎金超過22億元。

．總中獎率：40.72%

彩券名稱：哈啾咪

．彩券特色：頭獎最高獎金500萬，共4個，超過10萬個5,000元(含)以上的獎項。

．總中獎率：42.02%





海底大尋寶刮刮樂。圖／翻攝台彩官網

彩券名稱：海底大尋寶

．彩券特色：頭獎最高獎金300萬，共5個，超過77萬個1,000元(含)以上的獎項。

．總中獎率：36%





金馬報喜刮刮樂。圖／翻攝台彩官網

彩券名稱：金馬報喜

．彩券特色：頭獎最高獎金10萬，共550個。

．總中獎率：50.35%

彩券名稱：好運連發

．彩券特色：頭獎最高獎金200萬，共7個，超過28萬個1,000元(含)以上獎項。

．總中獎率：36%

彩券名稱：金好鑽

．彩券特色：頭獎最高獎金200萬，共8個，高達10次中獎機會。

．總中獎率：34.50%

彩券名稱：大三元

．彩券特色：頭獎最高獎金200萬，共7個，超過15萬個1,500元(含)以上的獎項。

．總中獎率：34%

彩券名稱：獎金樂翻倍

．彩券特色：頭獎最高獎金200萬，共8個，超過36萬個1,000元(含)以上的獎項。

．總中獎率：31%





馬年行大運刮刮樂。圖／翻攝台彩官網

彩券名稱：馬年行大運

．彩券特色：頭獎最高獎金5萬，共150個

．總中獎率：50.10%

彩券名稱：財源滾滾

．彩券特色：頭獎最高獎金30萬，，共7個，超過24萬個500元(含)以上獎項。

．總中獎率：33%

彩券名稱：財神報到

．彩券特色：頭獎最高獎金60萬，共8個。

．總中獎率：32%

彩券名稱：推金幣

．彩券特色：頭獎最高獎金50萬，共8個，高達5次中獎機會。

．總中獎率：30%





台彩吉祥物團體「哈啾咪」農曆年前正式出道，團體成員有「瑞力酷」喜鸛，「灣得福」石虎，台彩並為他們打造聯名款同名刮刮樂「哈啾咪」。記者陳儷方／攝影

1️⃣刮刮樂只是娛樂，不是投資

春節款刮刮樂主打高獎金與年節氣氛感，參與重在趣味，勿以翻本或致富為目標。

2️⃣別只顧看價格，先看中獎率

貴的彩券不一定比較好中，中獎率、頭獎機率需一併評估，理性選擇適合自己玩法。

3️⃣先設定預算，避免過年失守

春節購買氣氛熱烈，建議先設定消費上限，避免因連續未刮中獎而追加投入。

4️⃣刮中別太嗨，搞懂兌獎方式

小額獎項可於投注站兌領，較高金額須至金融機構兌換，並留意兌獎期限，避免權益受損。