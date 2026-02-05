新北春節平安服務啟動 平安袋、平安餐即時援助不打烊

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市政府今上午在市府3樓逗點實驗室舉行「115年春節平安袋服務記者會」。圖／新北市社會局提供
新北市政府今上午在市府3樓逗點實驗室舉行「115年春節平安袋服務記者會」。圖／新北市社會局提供

農曆春節將至，為因應年節期間民眾可能面臨的突發生活困境，新北市政府今啟動「春節平安服務」，整合平安袋、平安餐、區里平安箱及四大超商「幸福保衛站」，提供即時物資與餐食援助，確保有需要的市民在春節連假期間也能溫飽無虞、安心過年。

新北市長侯友宜表示，今年春節連假長達9天，年節期間常有市民因突發事故或經濟壓力，出現臨時生活需求。新北市已連續11年在春節期間推動平安服務，透過全市161處派出所與分駐所提供平安袋，並結合100間宮廟供應平安餐，各里也備有平安箱；針對18歲以下兒少，則由四大超商「幸福保衛站」提供餐食與物資支援，盼在春節期間打造一張即時、就近的安全網，讓市民朋友遇到困難時「找得到人、拿得到資源」。

社會局長李美珍指出，春節平安袋自105年推動至今已邁入第11年，累計發放2萬1059份，今年平安袋市值約1380元，內容包含白米、麵條、泡麵、調理包與罐頭等基本民生物資，並結合「好日子愛心大平台」，媒合1萬張待用餐券一併放入袋中，讓有需要的民眾可於春節期間持券至愛心店家取餐，確保餐食不中斷。

李美珍表示，春節平安袋發放期間為2月14日至22日，有急難需求的民眾可就近向派出所或分駐所求助，警察同仁在值勤過程中，若發現有需要的市民，也會主動致送平安袋。她也提醒，平安袋以臨時急難、無力負擔餐食者為主要服務對象，呼籲市民珍惜資源，將愛心留給真正需要的人。

此外，市府也結合全市100間善心宮廟，在農曆除夕至初五期間辦理「平安餐」服務，供應粥品、麵食與湯圓等熱食，相關資訊將公告於市府網站及各區有線電視跑馬燈，方便民眾查詢。至於「幸福保衛站」則全年無休，18歲以下兒少若因家庭突發變故或緊急狀況有餐食需求，可至全市2293間四大超商門市登記取餐，讓孩子在春節期間也能即時獲得協助、不挨餓。

新北市長侯友宜表示，新北市已連續11年在春節期間推動平安服務。圖／新北市社會局提供
新北市長侯友宜表示，新北市已連續11年在春節期間推動平安服務。圖／新北市社會局提供
新北市政府照顧臨時有急難、無力負擔餐食的市民，提供多元關懷方案。圖／新北市社會局提供
新北市政府照顧臨時有急難、無力負擔餐食的市民，提供多元關懷方案。圖／新北市社會局提供
新北市「幸福保衛站」服務全年無休，針對18歲以下兒少，若因家庭突發變故或緊急狀況有餐食需求，可就近至全市四大超商門市登記取餐。圖／新北市社會局提供
新北市「幸福保衛站」服務全年無休，針對18歲以下兒少，若因家庭突發變故或緊急狀況有餐食需求，可就近至全市四大超商門市登記取餐。圖／新北市社會局提供

農曆過年 春節 馬年
