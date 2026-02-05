9天春節連假 北市走春熱點公布 停管措施要注意

今年農曆春節共計9天，台北市交通局依照去年春節疏運預估，今年走春期間會以陽明山花海、動物園及關渡宮為熱點，為此，動物園周遭原先的大客車停車格，會機動開放小客車停駛，關渡宮則是由計次改為計時收費。

交通治理科長朱宸佐表示，今年春節共有9天，因此疏運時間也拉長，分為1月17日到2月14日的採買、2月13日到16日的返鄉、14日到22日的走春參拜，以及19日到22日也會伴隨收假人潮。特別是走春參拜，會以動物園、關渡宮，以及陽明山花季為重點。

他說，在國道管制方面，因為過年期間北市車潮相對少，因此期間交流道沒有高乘載管制，至於易塞路段部分，若是晴天為市民大道、民族西、民權東、民生東等20處路段，雨天則是光復南北路、羅斯福、復興南北等34處地點。

大眾運輸部分，朱宸佐，公車會有減班等措施，YouBike則是會有在熱門景點加強腳踏車的調度，同時在2月7日到22日全面禁止道路挖掘，避免影響到交通等用路。

停管處營運科長李杰儒補充，考量到去年過年經驗，天候狀況良好下，動物園比較多人前往，周邊會有汽車排隊狀況，今年經過調整會依需求，動態調整開放路邊大客車車格，提供小客車停放，收費則是比照旁邊小型車輛。

另外，關渡宮部分，他說，因為有恐龍展的緣故，加上本身走春需求，預估會增加車潮，因此原本計次50元的停車場，過年期間改以計時30元收費，提升周轉率。

他也說，春節期間路邊停車格位部份，除夕當日的16日，全市路邊停車格均暫停收費；除夕以外的其他春節假期期間，除原周日收費的路邊停車格，部分路段維持收費之外，其餘收費路邊停車格，均暫停收費。路外停車場部分，停管處轄管的立體、地下、高架橋下及路外平面停車場，春節期間照常收費。