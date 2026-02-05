快訊

越南富國島旅行團292人被丟包 年代旅遊負責人涉詐欺獲不起訴

肉舖師傅最愛卻被低估的部位 內行人教你學會挑選「窮人的肋眼」

職棒史上第一人！從奧運銀牌變成新竹市副市長 林琨瀚讓三商虎迷印象深刻

春節出國旅遊要注意！疾管署提醒多國流感、麻疹疫情升溫

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部疾管署發言人林明誠呼籲，近期全球流感、麻疹、登革熱及屈公病等傳染病疫情持續或升溫，國際旅遊需留意感染風險。本報資料照片
衛福部疾管署發言人林明誠呼籲，近期全球流感、麻疹、登革熱及屈公病等傳染病疫情持續或升溫，國際旅遊需留意感染風險。本報資料照片

春節連假期間，民眾出國旅遊、探親交流頻繁，衛福部疾管署呼籲，近期全球流感麻疹、登革熱及屈公病等傳染病疫情持續或升溫，國際旅遊需留意感染風險，民眾出國前可先至疾管署網站「國際旅遊處方箋」查詢目的地最新國際疫情資訊及旅遊注意事項，於行前完成所需疫苗接種及備妥用藥，旅途中落實各項防疫措施及返國後留意自身健康狀況，以確保自身及家人健康。

疾管署監測資料顯示，全球近期流感活動度仍高，鄰近國家如日本及南韓呈上升趨勢，另香港及大陸分處相對高點或中度流行；新型A型流感於去年中國、柬埔寨及美國等國有通報人類感染病例，多與接觸禽鳥或其他易感動物有關；至南韓也需注意諾羅疫情。

疾管署發言人林明誠表示，麻疹疫情方面，近2個月於美國、加拿大、墨西哥、印度、印尼及越南等國持續有病例發生。全球近期新冠病毒陽性率略降，惟東南亞區署增加；鄰近的大陸及日本疫情上升，全球流行變異株以XFG為主。提醒民眾如規畫前往上述國家地區，可先評估接種相關疫苗，並落實手部衛生及咳嗽禮節，出入人多空氣不流通場所可佩戴口罩，減少感染呼吸道傳染病機會，並避免接觸禽鳥及野生動物。

疾管署指出，登革熱、屈公病等蟲媒傳染病於東南亞及美洲多國疫情持續；呼籲民眾前往當地旅遊時做好防蚊措施，包括穿著淺色長袖衣褲、使用政府核可防蚊藥劑並選擇有紗窗及紗門住宿環境。非洲地區、亞洲印度及印尼等國亦持續有瘧疾報告病例，如規畫前往這些流行地區，務必提前至少一個月至旅遊醫學門診諮詢評估是否需使用預防藥物，並依醫囑完整服藥。

疾管署呼籲，旅遊享受當地美食時，應留意飲食衛生，飲食以熟食和熱食較安全、飲用瓶裝或煮沸過的水，並以肥皂勤洗手，降低感染霍亂、急性病毒性A型肝炎、諾羅病毒等食媒傳染病及腸病毒機會。另全球M痘疫情持續，民眾應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸社交活動等風險場域，同時請留意自己或他人症狀，減少暴露的風險。

林明誠提醒，出國旅遊期間留意健康狀況，且盡量吃熟食、避免接觸禽鳥，入境時如有發燒、腹瀉、出疹或呼吸道不適等疑似症狀，請主動向機場檢疫人員通報；返國後21天內如出現相關症狀，應佩戴口罩盡速就醫，並主動告知醫師旅遊史及接觸史。如有任何傳染病防治相關疑問，可至疾管署全球資訊網「國際旅遊與健康專區」查詢，或撥打免付費防疫專線1922（0800-001922）洽詢。

農曆過年 春節 馬年 出國旅遊 流感 麻疹 疫情
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

罕見！13年來首次春節前流感未進入流行期 開學前B流疫情恐爆發

25年來首例漢他病毒確診亡 疾管署曝好發春季、大掃除應注意這幾點

流感K分支流行率達9成…疾管署：部分民眾有抵抗力 但這原因須打疫苗

醫曝流感病毒「K分支」讓疫苗保護力剩1成 疾管署認了：去年7月就發現

相關新聞

大掃除必看！廚房用品是否可回收一關鍵速判 丟錯恐噴6,000元

年終大掃除進入高峰期，家戶紛紛汰換老舊鍋具、碗盤與各式廚房用品。不過，各地清潔隊提醒，「有金屬、有玻璃就能回收」是常見迷思，實際上錯誤分類不僅會被退件，情節嚴重者還可能依《廢棄物清理法》開罰，最高可處新台幣6,000元。

春節雙鐵、國道管制一次看 搭客運最高享4.2折

今年農曆春節及228連假相近，民眾返鄉走春需求旺盛，交通部已規劃長達18天的整體疏運計畫，國道將實施高乘載管制等措施，雙...

2026台灣燈會3月3日嘉義登場 現場轉播WBC與啦啦隊遊行

2026台灣燈會3月3日至15日在嘉義縣政府前廣場舉辦，展場總面積達30公頃，打造1座主燈、2大副燈及22個主題燈區。期...

春節交通懶人包 台中公車捷運丶國道與商圈管制一次看

今年春節連假自2月14日至2月22日共9天，因應返鄉與觀光人潮，台中大甲鎮瀾宮等熱門景點及百貨商圈將實施交通管制，交通局...

春節出國旅遊要注意！疾管署提醒多國流感、麻疹疫情升溫

春節連假期間，民眾出國旅遊、探親交流頻繁，衛福部疾管署呼籲，近期全球流感、麻疹、登革熱及屈公病等傳染病疫情持續或升溫，國...

春節期間中油直營站洗車 台糖民生用沙拉油及砂糖都不漲價

農曆春節及228連假將至，農業部加強蔬菜、水果、花卉、毛豬、禽類及水產等物資供應，春節期間柴油價格只跌不漲，天然氣與桶裝...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。