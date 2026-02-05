春節期間中油直營站洗車 台糖民生用沙拉油及砂糖都不漲價

農曆春節及228連假將至，農業部加強蔬菜、水果、花卉、毛豬、禽類及水產等物資供應，春節期間柴油價格只跌不漲，天然氣與桶裝瓦斯2月份不漲價，中油直營站洗車亦維持原價；台糖公司民生用小包裝沙拉油及砂糖售價不變，並於蜜鄰超市設置平價專區。

此外，衛福部確保全國204家急救責任醫院持續提供服務，落實急重症轉診，加強跨區支援，並鼓勵醫院初一至初三開設傳染病特別門診，六都13處輕急症中心UCC僅除夕、初五休息，慢連箋給藥屆滿或用罄日期如在春節期間，可提前自1月31日起領取下個月用藥。

由於春節領鈔、轉帳需求增加，金管會確保電子銀行、信用卡、電子支付、ATM交易系統順暢，並落實億異常監控機制，ATM提供24小時緊急聯絡電話暢通且可供諮詢；另為防範詐騙，金融機構設置專責防詐聯繫窗口、加強臨櫃關懷提問、網路銀行加註警語。

今年春節及和平紀念日連假分別自2月14日起至2月22日止及自2月27日起至3月1日止，分別為9天與3天連假。交通部、農業部、衛福部、金管會、內政部、海委等部會已做好相關措施，確保各項服務順利。