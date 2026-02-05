快訊

春節期間中油直營站洗車 台糖民生用沙拉油及砂糖都不漲價

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
交通部、農業部、衛福部、金管會、內政部、海委會今赴行政院會報告「115年春節期間相關措施」。
農曆春節及228連假將至，農業部加強蔬菜、水果、花卉、毛豬、禽類及水產等物資供應，春節期間柴油價格只跌不漲，天然氣與桶裝瓦斯2月份不漲價，中油直營站洗車亦維持原價；台糖公司民生用小包裝沙拉油及砂糖售價不變，並於蜜鄰超市設置平價專區。

此外，衛福部確保全國204家急救責任醫院持續提供服務，落實急重症轉診，加強跨區支援，並鼓勵醫院初一至初三開設傳染病特別門診，六都13處輕急症中心UCC僅除夕、初五休息，慢連箋給藥屆滿或用罄日期如在春節期間，可提前自1月31日起領取下個月用藥。

由於春節領鈔、轉帳需求增加，金管會確保電子銀行、信用卡、電子支付、ATM交易系統順暢，並落實億異常監控機制，ATM提供24小時緊急聯絡電話暢通且可供諮詢；另為防範詐騙，金融機構設置專責防詐聯繫窗口、加強臨櫃關懷提問、網路銀行加註警語。

今年春節及和平紀念日連假分別自2月14日起至2月22日止及自2月27日起至3月1日止，分別為9天與3天連假。交通部、農業部、衛福部、金管會、內政部、海委等部會已做好相關措施，確保各項服務順利。

農曆過年 春節 馬年
相關新聞

大掃除必看！廚房用品是否可回收一關鍵速判 丟錯恐噴6,000元

年終大掃除進入高峰期，家戶紛紛汰換老舊鍋具、碗盤與各式廚房用品。不過，各地清潔隊提醒，「有金屬、有玻璃就能回收」是常見迷思，實際上錯誤分類不僅會被退件，情節嚴重者還可能依《廢棄物清理法》開罰，最高可處新台幣6,000元。

春節雙鐵、國道管制一次看 搭客運最高享4.2折

今年農曆春節及228連假相近，民眾返鄉走春需求旺盛，交通部已規劃長達18天的整體疏運計畫，國道將實施高乘載管制等措施，雙...

2026台灣燈會3月3日嘉義登場 現場轉播WBC與啦啦隊遊行

2026台灣燈會3月3日至15日在嘉義縣政府前廣場舉辦，展場總面積達30公頃，打造1座主燈、2大副燈及22個主題燈區。期...

春節交通懶人包 台中公車捷運丶國道與商圈管制一次看

今年春節連假自2月14日至2月22日共9天，因應返鄉與觀光人潮，台中大甲鎮瀾宮等熱門景點及百貨商圈將實施交通管制，交通局...

春節出國旅遊要注意！疾管署提醒多國流感、麻疹疫情升溫

春節連假期間，民眾出國旅遊、探親交流頻繁，衛福部疾管署呼籲，近期全球流感、麻疹、登革熱及屈公病等傳染病疫情持續或升溫，國...

春節期間中油直營站洗車 台糖民生用沙拉油及砂糖都不漲價

農曆春節及228連假將至，農業部加強蔬菜、水果、花卉、毛豬、禽類及水產等物資供應，春節期間柴油價格只跌不漲，天然氣與桶裝...

