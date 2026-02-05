春節雙鐵、國道管制一次看 搭客運最高享4.2折

今年農曆春節及228連假相近，民眾返鄉走春需求旺盛，交通部已規劃長達18天的整體疏運計畫，國道將實施高乘載管制等措施，雙鐵加開975班次，國道客運開行6500到7000班等方式，此次春節連假搭乘國道客運票價最佳可達4.2折、和平紀念日可達6折。

交通部、農業部、衛福部、金管會、內政部、海委會今赴行政院會報告「115年春節期間相關措施」。今年春節及和平紀念日連假分別自2月14日起至2月22日止及自2月27日起至3月1日止，分別為9天與3天連假，交通部預估，雙鐵尖峰將落在2月19日初三，國道運量將是平日的1.5倍，2月18日初二到2月20日初四運量最高。

國道疏運方面，今年尖峰時段路段將實施高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控及開放路肩等管制措施，並調整免收通行費日期為2月17日至22日及2月27日至3月1日的每日凌晨0時至上午5時，鼓勵用路人於離峰時段利用高速公路，其餘時段採單一費率（取消前20公里免費），並針對特定路段實施差別收費 。

2月19日初三及20日初四，將針對北向車流實施高乘載管制；國道5號北向高乘載則於2月18日至21日及和平紀念日期間實施 。

省道部分，春節及和平紀念日連假期間每日特定時段，台9線蘇花路廊將禁止載運危險物品車輛及21噸（含）以上大貨車通行，同時段並實施大客車優先措施，台61線西濱公路，將封閉部分平面路口並優化號誌，確保主線車流穩定，交通部建議用路人在出發前可多加利用1968APP及幸福公路APP查詢路況資訊，避開道路壅。

雙鐵方面，高鐵增開475班次，台鐵全線加開500班次；國道客運日均開行約6500至7000班等方式，目前訂票情況尚有餘裕；連假期間，國道客運88條路線春節票價打6折、和平紀念日85折，再搭配TPASS 2.0+中長途客運優惠方案，春節連假搭乘國道客運票價最高可達4.2折、和平紀念日連假票價最高可達6折。

針對出國及返國部分，桃園機場預估每日將有13.7萬至16.4萬人次入出境，交通部建議出國民眾提早抵達機場，避免人潮影響登機行程，而本島離島8條及金馬小三通4條航線，海運航線規劃開行2444航次、55.6萬座位，運能準備充足，後續民航局及航港局將再視實際狀況協調業者機動加班，並持續關注天候狀況，做好應變。