2026台灣燈會3月3日嘉義登場 現場轉播WBC與啦啦隊遊行

2026台灣燈會3月3日至15日在嘉義縣政府前廣場舉辦，展場總面積達30公頃，打造1座主燈、2大副燈及22個主題燈區。期間恰逢WBC世界棒球經典賽，3月5日至8日縣治特區戀人公園將轉播4場中華隊賽事，3月7日晚上舉辦Team Taiwan大遊行，為中華隊熱血應援。

縣府表示，燈會展期為3月3日至15日，其中3月7日晚上7時將舉辦長達120至150分鐘、全長約900公尺「Team Taiwan」大型夜間遊行活動，匯集29個表演團隊、近900位演出人員，並邀請日本青森睡魔祭團隊首次來台參與燈會，展現嘉義多元文化、藝術能量與國際交流成果。

Team Taiwan大遊行隊伍包括中華職棒啦啦隊、國立體育大學、東石高中棒球隊、嘉義城市啦啦隊、跆拳道、街舞、獨輪車隊及全中運吉祥物Q寶與蛙寶共同演出。日本青森睡魔祭團隊將重現日本百萬人參與的睡魔祭典文化，包含睡魔囃子、跳人、曳き手等完整陣容。

縣府指出，2026WBC世界棒球經典賽戀人公園轉播場次為3月5日早上11時中華隊對上澳洲，3月6日下午6時中華隊對上日本，3月7日上午11時中華隊對上捷克，3月8日上午11時中華隊對上韓國，邀請大家白天看比賽、晚上逛燈會、夜間看遊行，一起為中華隊加油。