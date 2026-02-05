快訊

升等爭議／教授遭評鑑綁架 被迫年年申請國科會補助

新銳野戰資通系統接裝 陸軍用30年老悍馬當載台惹議

台積電熊本二廠改生產3奈米 日本官房長官：符合政府戰略目標

春節出門別撲空 台中市公車除夕減班、連假班次一次看

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市公車自2月15日小年夜起至2月22日大年初六止，將依假期旅運需求調整班次。記者陳秋雲/攝影
台中市公車自2月15日小年夜起至2月22日大年初六止，將依假期旅運需求調整班次。記者陳秋雲/攝影

春節連續假期，台中市公車自2月15日（小年夜）起至2月22日（初六）止，除夕班次減半，其餘將依假期旅運需求調整班次，各路線首、末班車皆維持原假日時刻發車，2月23日起全面恢復原服務班次。

台中市政府交通局長葉昭甫表示，春節假期自2月14日起展開，當日仍屬返鄉移動與民眾採買年節用品的交通尖峰，公車服務將維持例假日或寒假班表營運。

為讓公車駕駛長能與家人團聚共度除夕，2月16日（除夕）當天市區公車將實施全日班次減半措施；另於2月15日（小年夜）及2月17日（初一）至2月22日（初六）期間，部分行經鐵路、高鐵及轉運站等重要場站的市區公車路線，將視營運需求與乘車人潮，彈性調整發車班次。

交通局指出，配合學生開學，台中市公車自2月23日起改採開學期間班表營運，服務學生通勤的跳蛙幹線公車，以及區、延、繞、副等路線將同步恢復行駛。

主要路線包括200、500、700、900等幹線，涵蓋中興幹線、中清幹線、崇德幹線及北屯幹線，採停靠少數主要站點、密集發車方式，以縮短學生通學時間。

為鼓勵民眾於春節連假期間多加利用公共運輸，台中市也配合交通部公路局實施連續假期公共運輸票價優惠及轉乘優惠補貼措施，民眾搭乘國道客運、台鐵或高鐵後，於10小時內轉乘台中市市區公車，即可享有基本里程免費優惠，相關資訊可至公路局網站查詢。

交通局提醒，春節連續假期期間公車班次已有調整，民眾出門前可至各客運公司官網、台中市公車動態資訊系統網站，或下載交通局建置的台中Go APP查詢最新公車資訊，即時掌握班次動態，提前規劃行程。

農曆過年 春節 馬年 公車
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

春節一起赴日購物！PREMIUM OUTLETS® 農曆新年特惠活動開跑

彰化中興莊工程延宕錯失春節商機 議員批縣府行政效率低落

清境、日月潭、紫南宮春節預估湧車潮 注意塞車尖峰

桃園工廠火災減3成 春節前夕鎖定6公安隱憂總體檢

相關新聞

春節出門別撲空 台中市公車除夕減班、連假班次一次看

春節連續假期，台中市公車自2月15日（小年夜）起至2月22日（初六）止，除夕班次減半，其餘將依假期旅運需求調整班次，各路...

「虎尾虎」搶戲馬年主燈 穿越80年糖都回憶 今晚點燈

雲林縣虎尾鎮燈會今晚啟燈迎接馬年，今年燈會首度出現「雙主角」設定，除應景的馬年意象，場內近半數花燈以虎尾鎮專屬IP角色「...

澎湖水族館馬年迎春 農曆過年看海馬贈限量金幣

今年澎湖水族館將在農曆過年期間推出「海馬迎新春」活動，除了欣賞海馬悠游姿態之外，凡購票入館參觀民眾，還可獲得限量版的「海...

春節連假長達9天 林口長庚開特別門診分流輕症病患

今年春節長達9天，林口長庚紀念醫院因應民眾就醫需求，2月17日（農曆初一）至19日（農曆初三）開設「春節傳染病特別門診」...

時隔12年！2026南投燈會「復活」 台灣燈會馬年主燈成獨角獸

2026南投燈會將於2月14日登場，今年突破以往採「雙主燈」策展，雙主燈造型今亮相，除了新創主燈「凌光之翼」，以展翼飛馬...

春節連假 公路局預估：蘇花改初一湧南下最大車流

公路局今天預估，今年春節連假期間，蘇花改將在大年初一（2月17日）湧現南下最大車流，大年初五（2月21日）湧現北上最大車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。