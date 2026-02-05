春節出門別撲空 台中市公車除夕減班、連假班次一次看

春節連續假期，台中市公車自2月15日（小年夜）起至2月22日（初六）止，除夕班次減半，其餘將依假期旅運需求調整班次，各路線首、末班車皆維持原假日時刻發車，2月23日起全面恢復原服務班次。

台中市政府交通局長葉昭甫表示，春節假期自2月14日起展開，當日仍屬返鄉移動與民眾採買年節用品的交通尖峰，公車服務將維持例假日或寒假班表營運。

為讓公車駕駛長能與家人團聚共度除夕，2月16日（除夕）當天市區公車將實施全日班次減半措施；另於2月15日（小年夜）及2月17日（初一）至2月22日（初六）期間，部分行經鐵路、高鐵及轉運站等重要場站的市區公車路線，將視營運需求與乘車人潮，彈性調整發車班次。

交通局指出，配合學生開學，台中市公車自2月23日起改採開學期間班表營運，服務學生通勤的跳蛙幹線公車，以及區、延、繞、副等路線將同步恢復行駛。

主要路線包括200、500、700、900等幹線，涵蓋中興幹線、中清幹線、崇德幹線及北屯幹線，採停靠少數主要站點、密集發車方式，以縮短學生通學時間。

為鼓勵民眾於春節連假期間多加利用公共運輸，台中市也配合交通部公路局實施連續假期公共運輸票價優惠及轉乘優惠補貼措施，民眾搭乘國道客運、台鐵或高鐵後，於10小時內轉乘台中市市區公車，即可享有基本里程免費優惠，相關資訊可至公路局網站查詢。

交通局提醒，春節連續假期期間公車班次已有調整，民眾出門前可至各客運公司官網、台中市公車動態資訊系統網站，或下載交通局建置的台中Go APP查詢最新公車資訊，即時掌握班次動態，提前規劃行程。