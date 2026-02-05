名字有「姆」、「明」看這裡 中台灣燈會百名幸運兒抽限量周邊

快訊

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
2026中台灣燈會與全球人氣IP姆明一族跨界合作，引發高度關注。圖／台中市政府提供
2026中台灣燈會與全球人氣IP姆明一族跨界合作，引發高度關注。圖／台中市政府提供

2026中台灣燈會與全球人氣IP姆明一族跨界合作，引發高度關注。台中市觀光旅遊局特別推出趣味互動活動全台找「姆明」，只要名字中有「姆」或「明」，就有機會把超夯姆明周邊帶回家。

觀旅局表示，即日起至2月12日止，符合資格的民眾只要至「大玩台中」臉書粉絲專頁指定互動貼文留言「好想去中台灣燈會看姆明」，就有機會抽中「姆明吊飾」或「姆明小提燈」，共100名幸運得主。

觀旅局長陳美秀指出，適逢農曆馬年，中台灣燈會今年特別攜手Rights and Brands Asia（RBA）引進80周年的經典IP「姆明一族（The Moomins）」，巧妙結合「Moving on」的諧音與姆明角色意象，以「幸福蜜馬 台中 MOOMIN ON！」為主題，打造充滿童話感與療癒氛圍的主題展區。燈會將於2月15日（小年夜）在台中市中央公園正式點燈，展期至3月3日（元宵節），僅除夕休展。

另外，來自美國經典漫畫「Peanuts」的史努比是全世界最家喻戶曉的狗狗之一，今年史努比、查理布朗、歐拉夫、糊塗塌客等夥伴坐上紅通通的傳統辦桌紅椅，擺上炸湯圓、紅蟳米糕、石斑魚與佛跳牆等經典手路菜，完美還原台式辦桌的系列公仔將於2月5日開放限時預購，史努比迷務必收藏。

此次共推出四款主題，史努比與查理布朗共享「花好月圓炸湯圓」、史努比的妹妹貝兒與露西是暈碳炸彈「紅蟳米糕」、史努比的哥哥歐拉夫大啖「龍蝦沙拉與清蒸魚」、每組皆附迷你紅椅；糊塗塌客則端出澎湃「佛跳牆」搭配極具代表性的辦桌紅大圓桌擺件，不論是擺設收藏、節慶拍照，相當療癒。

台式辦桌的史努比系列公仔將於2月5日開放限時預購。圖／Be come true平台提供
台式辦桌的史努比系列公仔將於2月5日開放限時預購。圖／Be come true平台提供

農曆過年 春節 馬年 燈會
