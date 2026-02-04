聽新聞
0:00 / 0:00
雲林「虎尾虎」搶戲馬年主燈 穿越80年糖都回憶今晚點燈
雲林縣虎尾鎮燈會今晚啟燈迎接馬年，今年燈會首度出現「雙主角」設定，除應景的馬年意象，場內近半數花燈以虎尾鎮專屬IP角色「虎尾虎」為主角，相當吸睛，今年燈會同時向「台糖80周年」致敬，燈區融入糖業文化元素，打造充滿糖都記憶的主題燈海，展現虎尾獨有的城市風貌，即日起展出至3月3日止。
虎尾鎮燈會今晚在同心公園登場，由縣長張麗善、虎尾鎮長林嘉弘、立委丁學忠、鎮代會主席陳明聖、議長黃凱等人一同點亮主燈「虎哩順順馬上好年春」，賞燈民眾爭相拍照留念。
林嘉弘表示，今年虎尾燈會主題「點亮虎尾・虎馬閃耀迎新春」，主燈區位於虎尾同心公園，副燈區位於虎尾糖廠信仰中心福安宮，並透過「虎尾虎」IP角色與台糖80周年主題相互結合，燈區設計融入方糖、鐵軌、甘蔗及虎尾盛產的洋桔梗等元素，極具虎尾糖都特色。
可愛親民的「虎尾虎」將穿梭燈區，串聯互動體驗與拍照打卡活動。副燈區則結合糖廠媽祖意象，打造廟埕牌樓、平安橋與祈福燈籠海，並巧思設置祈福輪與祈福燈組，讓民眾過平安橋、轉祈福輪，為馬年轉運納福。
張麗善表示，今年虎尾燈會致敬台糖80周年，且展期正值製糖期，民眾可同時欣賞燈光藝術與全台唯一五分車載運甘蔗通行城鎮的珍貴畫面，讓更多人看見虎尾、認識雲林。
「2026虎尾燈會」展期至3月3日，每日晚間6時至10時點燈。春節初一至初六，主燈區將有多場定點演出與親子互動活動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言