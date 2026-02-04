春節連假長達9天 林口長庚開特別門診分流輕症病患

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
林口長庚紀念醫院因應民眾就醫需求，2月17日（農曆初一）至19日（農曆初三）開設「春節傳染病特別門診」，分流輕症病患。圖／林口長庚醫院提供
林口長庚紀念醫院因應民眾就醫需求，2月17日（農曆初一）至19日（農曆初三）開設「春節傳染病特別門診」，分流輕症病患。圖／林口長庚醫院提供

今年春節長達9天，林口長庚紀念醫院因應民眾就醫需求，2月17日（農曆初一）至19日（農曆初三）開設「春節傳染病特別門診」，分流輕症病患，同時也提供24小時門診靜脈抗生素治療（OPAT），呼籲民眾善加利用。

院長陳建宗表示，林口長庚醫院位於新北市與桃園市交界，是北桃園地區唯一醫學中心，平時即肩負急重症醫療照護角色，每當壅塞潮爆發，常常首當其衝，尤其今年春節連假長達9天，為避免急診壅塞恐再現高峰，院方除依循歷年經驗妥善規畫春節期間門急住診服務、尖峰量應變措施外，更超前部署啟動跨科病床調度模擬演練以應即時機動調整。

陳建宗也說，醫院也成立專案任務小組，每日透過跨團隊會議掌握動態，依據當天急診病人病情分流處置。對於需要住院的病人，則依治療計劃整合全院病床資源，當下彈性進行人力與病床調度，確保急診優先需要。

林口長庚醫院每年春節前一個月就會檢討因應措施，確保農曆春節期間醫療服務順暢並避免急診壅塞。另為分流患者，也配合桃園市衛生局實施區域聯防，建立跨院即時溝通調度機制，與轄區醫院合作，共同全力守護春節期間民眾的健康。

