清境、日月潭、紫南宮春節預估湧車潮 注意塞車尖峰

中央社／ 南投縣4日電
115年農曆春節9天連假即將到來，交通部公路局中區養護工程分局4日針對清境、日月潭、信義鄉草坪頭櫻花季、竹山紫南宮等觀光熱點說明避堵時段、替代道路指引等資訊。（交通部公路局提供）中央社
115年農曆春節9天連假即將到來，交通部公路局中區養護工程分局4日針對清境、日月潭、信義鄉草坪頭櫻花季、竹山紫南宮等觀光熱點說明避堵時段、替代道路指引等資訊。（交通部公路局提供）中央社

春節連假9天，交通部公路局針對清境地區、日月潭、草坪頭櫻花季、紫南宮等熱點，說明避開塞車時段及替代道路，當天往返清境、日月潭遊客建議上午提早抵達、住宿者下午進入。

2月14日至22日春節9天連假，南投縣預計湧入大量返鄉及觀光車潮，交通部公路局中區養護工程分局今天舉辦南投地區春節疏運記者會，針對清境、日月潭、信義鄉草坪頭櫻花季、紫南宮等熱點，說明避堵時段、替代道路指引，呼籲用路人提前規劃，避開塞車尖峰。

中區養護工程分局表示，依歷年資料分析，預估清境農場18日至20日上午10時至下午1時為易壅塞時段，當天遊玩建議上午9時前到達、入住旅宿者下午4時後進入；日月潭風景區預估18日至21日上午10時至下午2時車多易壅塞，當天往返者建議上午10時前到達。

中區分局表示，信義鄉草坪頭正值櫻花季，為因應車潮及遊客湧入，台21線指標108至110.5公里處、愛玉橋至草坪頭路段，預估14日至22日上午11時至下午3時車多或交通壅塞，周邊路段交通管制，沿線資訊可變標誌將顯示替代路線資訊，並鼓勵遊客搭乘接駁車。

中區分局說，台3線、台3丙線竹山紫南宮路段17日至22日上午11時至下午6時易壅塞，建議往竹山紫南宮信眾分流名間交流道、竹山交流道，若進入紫南宮車流增多，警方將視狀況調撥車道，若停車場滿且回堵至省道，則取消調撥機制，勸導車輛勿再進入。

農曆過年 春節 馬年
時隔12年！2026南投燈會「復活」 台灣燈會馬年主燈成獨角獸

2026南投燈會將於2月14日登場，今年突破以往採「雙主燈」策展，雙主燈造型今亮相，除了新創主燈「凌光之翼」，以展翼飛馬...

春節連假長達9天 林口長庚開特別門診分流輕症病患

今年春節長達9天，林口長庚紀念醫院因應民眾就醫需求，2月17日（農曆初一）至19日（農曆初三）開設「春節傳染病特別門診」...

春節連假 公路局預估：蘇花改初一湧南下最大車流

公路局今天預估，今年春節連假期間，蘇花改將在大年初一（2月17日）湧現南下最大車流，大年初五（2月21日）湧現北上最大車...

春節來六堆客家文化園區…花田迷宮美美拍 還有福袋抽黃金

新春將至，客委會客發中心六堆客家文化園區推出新春主題系列活動，客發中心主任謝勝信說，春節規畫10大亮點，包括新春福袋抽黃...

整理包／馬不停蹄逛到年後！2026年貨大街、春節市集 時間地點特色全掌握

農曆春節將於2月14日至2月22日登場，全台各地的年貨大街也陸續開跑，「聯合新聞網」整理全台年貨大街、春節市集的營業時間、地點、交通與重點特色，將滿滿的年味與年節實用好貨一次帶回家，讓新年好運一路馬不停蹄！ 台灣的年貨五花八門，從以南北乾貨為大宗的迪化街，到「年菜大盤商」的南門市場，中部還有為期17天的一中商圈年貨大街，南台灣則有屏東內埔年街與潮州年街為兩大「不打烊」春節奇觀。準備好一起逛街採買、迎新年、接好運了嗎？

封街辦年貨 宜蘭市南北館市場周邊14日起連3天交管

宜蘭市南北館市場每年辦年貨人潮眾多，市公所宣布，14日至16日一連3天封街，在周邊的光復路等4處路段管制汽車進入，光復路...

