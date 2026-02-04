快訊

澎湖水族館馬年迎春 農曆過年看海馬贈限量金幣

中央社／ 澎湖縣4日電
澎湖水族館4日表示，農曆新年將至，由於民國115年是農曆馬年，水族館特別推出應景「海馬迎新春」活動，讓活潑可愛悠游的海馬迎接來自各地的遊客。（澎湖水族館提供）中央社
澎湖水族館4日表示，農曆新年將至，由於民國115年是農曆馬年，水族館特別推出應景「海馬迎新春」活動，讓活潑可愛悠游的海馬迎接來自各地的遊客。（澎湖水族館提供）中央社

今年澎湖水族館將在農曆過年期間推出「海馬迎新春」活動，除了欣賞海馬悠游姿態之外，凡購票入館參觀民眾，還可獲得限量版的「海馬金幣」，一同歡度馬年意象的年節。

澎湖水族館表示，農曆新年將至，由於今年是馬年，水族館特別推出應景「海馬迎新春」活動，讓活潑可愛悠游的海馬迎接來自各地的遊客。除了符合年節意象外，也可讓遊客透過2組展示櫥，了解海馬獨特的海洋生態習性。

水族館表示，配合「海馬迎新春」活動，還準備有精緻的限量「海馬金幣」，送給購票入館的民眾，數量有限，送完為止。館內也同步推出以海馬為主題的彈珠遊戲，增添濃厚的年節氣氛。

澎湖水族館「海馬迎新春」活動，將自2月17日至19日（大年初一至初三）止，活動共3天，一同歡度馬年年節。

適逢丙午馬年即將倒來，澎湖水族館4日宣布推出「海馬迎新春」活動，邀請民眾一覽海馬悠游美姿，且購票入館民眾還可獲得限量「海馬金幣」，送完為止。（澎湖水族館提供）中央社
適逢丙午馬年即將倒來，澎湖水族館4日宣布推出「海馬迎新春」活動，邀請民眾一覽海馬悠游美姿，且購票入館民眾還可獲得限量「海馬金幣」，送完為止。（澎湖水族館提供）中央社

農曆過年 春節 馬年 澎湖
今年澎湖水族館將在農曆過年期間推出「海馬迎新春」活動，除了欣賞海馬悠游姿態之外，凡購票入館參觀民眾，還可獲得限量版的「海...

春節連假長達9天 林口長庚開特別門診分流輕症病患

今年春節長達9天，林口長庚紀念醫院因應民眾就醫需求，2月17日（農曆初一）至19日（農曆初三）開設「春節傳染病特別門診」...

時隔12年！2026南投燈會「復活」 台灣燈會馬年主燈成獨角獸

2026南投燈會將於2月14日登場，今年突破以往採「雙主燈」策展，雙主燈造型今亮相，除了新創主燈「凌光之翼」，以展翼飛馬...

春節連假 公路局預估：蘇花改初一湧南下最大車流

公路局今天預估，今年春節連假期間，蘇花改將在大年初一（2月17日）湧現南下最大車流，大年初五（2月21日）湧現北上最大車...

春節來六堆客家文化園區…花田迷宮美美拍 還有福袋抽黃金

新春將至，客委會客發中心六堆客家文化園區推出新春主題系列活動，客發中心主任謝勝信說，春節規畫10大亮點，包括新春福袋抽黃...

整理包／馬不停蹄逛到年後！2026年貨大街、春節市集 時間地點特色全掌握

農曆春節將於2月14日至2月22日登場，全台各地的年貨大街也陸續開跑，「聯合新聞網」整理全台年貨大街、春節市集的營業時間、地點、交通與重點特色，將滿滿的年味與年節實用好貨一次帶回家，讓新年好運一路馬不停蹄！ 台灣的年貨五花八門，從以南北乾貨為大宗的迪化街，到「年菜大盤商」的南門市場，中部還有為期17天的一中商圈年貨大街，南台灣則有屏東內埔年街與潮州年街為兩大「不打烊」春節奇觀。準備好一起逛街採買、迎新年、接好運了嗎？

