淡水古蹟博物館寵物友善再升級 首推「掌印斗方」萌翻新春

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
飼主可替寵物留下可愛的掌印或是其他適合的部位印記，不僅能裱框收藏，也能化身今年春節最可愛的特色春聯。 圖／紅樹林有線電視提供
飼主可替寵物留下可愛的掌印或是其他適合的部位印記，不僅能裱框收藏，也能化身今年春節最可愛的特色春聯。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市立淡水古蹟博物館自去年推動寵物友善政策以來，廣獲好評，今年寵愛動物無極限，首度推出寵物「掌印斗方」DIY，邀請全臺飼主帶著心愛的寵物，在斗方留下獨一無二的掌印，讓寵物變成春聯主角，成為今年農曆春節最萌的裝飾。

淡水古蹟博物館代理組長陳新瑜表示，新北市立淡水古蹟博物館即日起至2/22(日)在淡水紅毛城推出「萌馬迎春」新春系列活動，活動包括「紅城印壓樂」、「夢遊抓馬」及「好運帶著走」等內容，其中紅城印壓樂在遊客中心開放體驗，現場備有15公分斗方及4款主題印章，讓遊客自由發揮創意，DIY專屬的春節斗方。

值得一提的是，今年特別在手作教室規劃「寵物蓋印區」，飼主可替寵物留下可愛的掌印或是其他適合的部位印記，不僅能裱框收藏，也能化身今年春節最可愛的特色春聯，除了寵物「掌印斗方」DIY外，活動期間遊客凡於個人Facebook或Instagram限時動態分享三隻充氣馬《山海之馬》、《淡水河馬》、《午日夢馬》等藝術裝置的合照，並標註淡水古蹟博物館官方帳號，即可兌換氣泡水1罐，限量1000罐，送完為止。文化商店《滬尾公行》配合春節（初二至初六）推出全店9折優惠，並同步販售299元、999元、1499元限量禮包，把新春好運與歷史文化一起帶回家。

農曆過年 春節 馬年 淡水 寵物
