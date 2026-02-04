時隔12年！2026南投燈會「復活」 台灣燈會馬年主燈成獨角獸

2026南投燈會將於2月14日登場，今年突破以往採「雙主燈」策展，雙主燈造型今亮相，除了新創主燈「凌光之翼」，以展翼飛馬結合大型齒輪機械結構，更修復改造12年前台灣燈會主燈「龍駒騰躍」，將其重新詮釋塑造成夢幻獨角獸。

副縣長王瑞德指出，今年南投燈會循往例在會展中心及貓羅溪畔舉行，但突破以往採「雙主燈」策展，該中心廣場的主燈「凌光之翼」，特別以展翼飛馬結合大型齒輪機械結構，燈會期間會隨音樂節奏轉動定時展演，並帶動飛馬展翅奔騰。

另一座主燈是12年前南投縣首次舉辦台灣燈會的主燈「龍駒騰躍」，該主燈在聳立在會展中心旁，以擅於奔跑登高的古代名駒「焉耆馬」為設計主軸，採龍駒之尊登於台灣第一高峰玉山，但今年重新詮釋「飛馳樂園」塑造成夢幻獨角獸形象。

而馬年主燈「凌光之翼」、「飛馳樂園」造型今也公開亮相，王瑞德說，除雙主燈，今年燈會結合永續、人文與觀光，更與日本人氣IP「反應過激的貓」聯名合作規畫專屬大型燈區，還有「共融之光燈區」、「幻影馬戲團燈區」共11個主題燈區。

其中，「幻影馬戲團燈區」是與藝術家王振瑋、張育嘉、浮游人及動畫師邱智群跨界合作，打造「喵喵獸」、「幻獸馬戲團」、「幻影森林」等，營造童趣且充滿想像力的奇幻空間，有旋轉木馬、摩天輪、海盜船及氣球廊道等，供民眾搭乘遊玩。