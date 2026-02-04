時隔12年！2026南投燈會「復活」 台灣燈會馬年主燈成獨角獸

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
2026南投燈會今年「雙主燈」策展，主燈之一「凌光之翼」造型今亮相，以展翼飛馬結合大型齒輪機械結構。記者賴香珊／攝影
2026南投燈會將於2月14日登場，今年突破以往採「雙主燈」策展，雙主燈造型今亮相，除了新創主燈「凌光之翼」，以展翼飛馬結合大型齒輪機械結構，更修復改造12年前台灣燈會主燈「龍駒騰躍」，將其重新詮釋塑造成夢幻獨角獸。

副縣長王瑞德指出，今年南投燈會循往例在會展中心及貓羅溪畔舉行，但突破以往採「雙主燈」策展，該中心廣場的主燈「凌光之翼」，特別以展翼飛馬結合大型齒輪機械結構，燈會期間會隨音樂節奏轉動定時展演，並帶動飛馬展翅奔騰。

另一座主燈是12年前南投縣首次舉辦台灣燈會的主燈「龍駒騰躍」，該主燈在聳立在會展中心旁，以擅於奔跑登高的古代名駒「焉耆馬」為設計主軸，採龍駒之尊登於台灣第一高峰玉山，但今年重新詮釋「飛馳樂園」塑造成夢幻獨角獸形象。

馬年主燈「凌光之翼」、「飛馳樂園」造型今也公開亮相，王瑞德說，除雙主燈，今年燈會結合永續、人文與觀光，更與日本人氣IP「反應過激的貓」聯名合作規畫專屬大型燈區，還有「共融之光燈區」、「幻影馬戲團燈區」共11個主題燈區。

其中，「幻影馬戲團燈區」是與藝術家王振瑋、張育嘉、浮游人及動畫師邱智群跨界合作，打造「喵喵獸」、「幻獸馬戲團」、「幻影森林」等，營造童趣且充滿想像力的奇幻空間，有旋轉木馬、摩天輪、海盜船及氣球廊道等，供民眾搭乘遊玩。

縣府表示，2026南投燈會也規畫水舞煙火秀及歌手藝人演出，還有免費SUP立式划槳體驗及數位集章等活動，遊客完成集章可換取各式聯名紀念品，相關活動詳情及預約資訊，請上南投燈會官網、南投旅遊網查詢，或關注樂旅南投Facebook。

2026南投燈會今年與日本人氣IP「反應過激的貓」合作，遊客完成數位集章可換取各式聯名紀念品，記者賴香珊／攝影
2026南投燈會除了雙主燈，今年也與日本人氣IP「反應過激的貓」聯名合作規畫專屬大型燈區。記者賴香珊／攝影
南投縣首次舉辦台灣燈會的主燈「龍駒騰躍」，時隔12年燈會重新詮釋「飛馳樂園」塑造成夢幻獨角獸形象。記者賴香珊／攝影
2026南投燈會「雙主燈」今亮相，今年也與日本人氣IP「反應過激的貓」聯名合作規畫專屬大型燈區。記者賴香珊／攝影
南投縣首次舉辦台灣燈會的主燈「龍駒騰躍」，時隔12年燈會重新詮釋「飛馳樂園」塑造成夢幻獨角獸形象。記者賴香珊／攝影
農曆過年 春節 馬年
