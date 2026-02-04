農業部：春節蔬果漁畜產品供應充足、價格平穩

快訊

中央社／ 台北4日電

農業部今天在春節農產供應說明會中指出，蔬果及漁畜產品供應量充足，且都較平日明顯提升，價格大致平穩。

農業部公布今年春節期間農漁畜供應量能，水果較平日增加24%以上，以台北市果菜市場為例，供應量由每日483公噸增加至600公噸，另蓮霧、椪柑、棗子、茂谷柑、桶柑正值盛產期，品質佳。

花卉部分，今年春節期間供應量是平日1.4倍以上，以台北花市為例，供應量由每日7萬把增至16.8萬把，應景的百合、銀柳和菊花都能滿足消費需求。

蔬菜供應量則較平日增加31%以上，以台北市果菜市場為例，由每日1450公噸增至1900公噸，主要蔬菜包括甘藍、結球白菜、白蘿蔔。大芥菜及花椰菜供應都很充裕。

漁產供應量也較平日增加31%以上，農業部說，各地魚市場每日供應量，由290公噸提升至380公噸。

畜產部分，農業部說，已協調產業團體機動調節供應，毛豬供應量比平日增加24%以上，每天從2.1萬頭增至2.6萬頭以上；土雞供應量較平日多7%以上，每週從200萬隻增至213萬隻。

農業部說，春節前第3週（1月27日至2月2日）的農產品價格，與114年同期相比，蔬菜水果及花卉幾乎都下跌，以蓮霧下跌53.2%最多，其次是棗子跌38.5%，只有椪柑漲14.9%；畜產部分的產地價雞蛋漲24.3%，其次是土雞8.3%；水產部分批發價平均漲3%，以金鯧28.4%最多，其次是金目鱸漲4.4%，但石斑魚、白蝦及午仔魚都下跌。

農曆過年 春節 馬年
