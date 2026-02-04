台南白河首辦年貨大街 現場踩街更有喜轎助陣

農曆春節將於2月14日至2月22日登場，全台各地的年貨大街也陸續開跑，「聯合新聞網」整理全台年貨大街、春節市集的營業時間、地點、交通與重點特色，將滿滿的年味與年節實用好貨一次帶回家，讓新年好運一路馬不停蹄！ 台灣的年貨五花八門，從以南北乾貨為大宗的迪化街，到「年菜大盤商」的南門市場，中部還有為期17天的一中商圈年貨大街，南台灣則有屏東內埔年街與潮州年街為兩大「不打烊」春節奇觀。準備好一起逛街採買、迎新年、接好運了嗎？

2026-02-04 14:31