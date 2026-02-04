台南白河首辦年貨大街 現場踩街更有喜轎助陣
台南市白河區公所攜手白河街區繁榮發展促進會首度辦理年貨大街，今舉行開幕儀式，更出動喜轎助陣，增添年味，除希望走出去年丹娜絲颱風重創地方陰霾，鄉親們也盼每年能舉辦下去。
首次登場的白河年貨大街，今天起至7日共4天，主場設於白河中正路市場、白河區公所廣場及周邊街道，邀請民眾走春祈福、採買年貨。
台南市議員李宗翰、王宣貿、白河商圈理事長葉偉衫及多名里長出席開幕儀式，公所邀請幸福幼兒園小朋友踩街表演，後壁嘉苳社區發展協會理事長廖金鳳更帶領社區喜轎助陣，現場敲鑼打鼓聲增添喜氣。
白河區長董麗華說，去年丹娜絲颱風重創地方，農業生產與商圈營運皆受到嚴峻考驗。為協助地方復甦，今年特別辦理年貨大街活動，結合傳統市場、在地商圈、廟宇文化與親子互動活動，期盼重新帶動人潮與消費動能，為受災店家注入新希望。
市議員李宗翰也表示，本次活動在相當短籌備時間順利舉辦，感謝各單位密切配合、通力合作。
葉偉杉表示，年貨大街活動期間將安排多場精彩表演，適逢年關將近，特別結合年菜與年貨展售，匯集白河在地美食與特色商品，歡迎大家來白河辦年貨、買年菜，用實際行動支持在地產業。
