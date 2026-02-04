聽新聞
春節連假 公路局預估：蘇花改初一湧南下最大車流
公路局今天預估，今年春節連假期間，蘇花改將在大年初一（2月17日）湧現南下最大車流，大年初五（2月21日）湧現北上最大車流，呼籲用路人最好旅程規劃。
公路局東區養護工程分局表示，今年春節連續假期為2月14日至年2月22日共9天。春節連假前段（2月14日至16日）蘇花改南下返鄉車流將陸續湧現；預估大年初一（2月17日） 將出現南下最大車流，當天首波車潮將自凌晨5時起湧現，預計當天下午4時後壅塞情形才會緩解。
東區養護工程分局指出，春節連假後段（2月20至22日）蘇花改車況將以北返車流為主，預估大年初五（2月21日）將出現北上車流高峰，當天車潮將從上午10時起陸續湧現，車多壅塞情況將持續至隔天凌晨1時後緩解。
