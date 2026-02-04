春節來六堆客家文化園區…花田迷宮美美拍 還有福袋抽黃金

新春將至，客委會客發中心六堆客家文化園區推出新春主題系列活動，客發中心主任謝勝信說，春節規畫10大亮點，包括新春福袋抽黃金、花田迷宮美美拍、六堆有藝思手作DIY、擲筊求伯公發財金及國際金獎特展等，邀請大家來六堆園區感受行春六堆，好事連連濃濃客家年節氣氛。

今年六堆客家文化區春節活動，特別取「馬」的英文「HORSE」與客語的「好事」（hoˋsii）發想，謝勝信說，六堆客家文化園區交通便利，南下北返都是最佳中繼點。

謝勝信說，園區有獨特客家意象建築群與綠地水畔，最適合闔家同遊。今年春節期間規畫10大亮點，包括新春福袋抽黃金、精彩藝文表演、花田迷宮美美拍、親子講客闖關趣、六堆有藝思手作DIY、吃甜好運來蒸發粄（bodˋbanˋ）、迎春接福福貼拓印、限量紅包袋、擲筊求伯公發財金及國際金獎特展等，邀請大家到六堆園區感受行春六堆，好事連連的濃濃客家年節氣氛。

謝勝信說，迎接金馬年到來，六堆園區從年初一到初五，天天有豐富多樣活動。藝文表演部分，受金曲獎肯定的客籍歌手們，大家熟悉的顏志文－山狗大南方樂團、黃珮舒、愛客樂樂團、彭佳霓－霓好樂團，與年輕新銳的客家電音樂團－火焰蟲樂團及客家創作歌手陳宗佑等演唱山歌及客家流行歌曲。

另外還有熱鬧應景舞獅跳樁、素蘭陣、電音三太子、竹田傳龍武學武術表演、哈旗鼓文化藝術團、三間屋樂坊與楚殷舞蹈團，以及趣味具高難度的博逗兄弟、魔術雜耍、立方體特技等團隊帶來傳統與創新的演出；還有小朋友們喜歡的MOMO家族的櫻花姐姐、檸檬哥哥的客語教學帶動唱，從初一到初五，共計20場精彩節目，讓大家天天來園區，天天都歡喜連連。