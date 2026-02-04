春節來六堆客家文化園區…花田迷宮美美拍 還有福袋抽黃金

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
六堆新年福，蒸發粄開蒸籠。圖／客發中心提供

新春將至，客委會客發中心六堆客家文化園區推出新春主題系列活動，客發中心主任謝勝信說，春節規畫10大亮點，包括新春福袋抽黃金、花田迷宮美美拍、六堆有藝思手作DIY、擲筊求伯公發財金及國際金獎特展等，邀請大家來六堆園區感受行春六堆，好事連連濃濃客家年節氣氛。

今年六堆客家文化區春節活動，特別取「馬」的英文「HORSE」與客語的「好事」（hoˋsii）發想，謝勝信說，六堆客家文化園區交通便利，南下北返都是最佳中繼點。

謝勝信說，園區有獨特客家意象建築群與綠地水畔，最適合闔家同遊。今年春節期間規畫10大亮點，包括新春福袋抽黃金、精彩藝文表演、花田迷宮美美拍、親子講客闖關趣、六堆有藝思手作DIY、吃甜好運來蒸發粄（bodˋbanˋ）、迎春接福福貼拓印、限量紅包袋、擲筊求伯公發財金及國際金獎特展等，邀請大家到六堆園區感受行春六堆，好事連連的濃濃客家年節氣氛。

謝勝信說，迎接金馬年到來，六堆園區從年初一到初五，天天有豐富多樣活動。藝文表演部分，受金曲獎肯定的客籍歌手們，大家熟悉的顏志文－山狗大南方樂團、黃珮舒、愛客樂樂團、彭佳霓－霓好樂團，與年輕新銳的客家電音樂團－火焰蟲樂團及客家創作歌手陳宗佑等演唱山歌及客家流行歌曲。

另外還有熱鬧應景舞獅跳樁、素蘭陣、電音三太子、竹田傳龍武學武術表演、哈旗鼓文化藝術團、三間屋樂坊與楚殷舞蹈團，以及趣味具高難度的博逗兄弟、魔術雜耍、立方體特技等團隊帶來傳統與創新的演出；還有小朋友們喜歡的MOMO家族的櫻花姐姐、檸檬哥哥的客語教學帶動唱，從初一到初五，共計20場精彩節目，讓大家天天來園區，天天都歡喜連連。

今年最受注目春節期間，每天限量200個「好事連連-新春福袋」，200元就可帶回家，福袋為束口背包袋，圖案元素設計取材自客發中心典藏的屏東佳冬蕭屋「五獅戲球」麒麟被，有「好事連連」（好獅諧音）的吉祥意涵，福袋內容物豐富多樣，有六堆特色物產、客家文創商品-HAKKA平安抱枕、客家剪紙「五福臨門」限量紅包袋及價值超過6000元的純金小金豆等隨機置入袋內，每天有1名幸運兒可以拿到純金小金豆，絕對物超所值。

六堆新年福，客發中心主任謝勝信介紹好事連連福袋、HAKKA平安抱枕文創品及每日限定小金豆。圖／客發中心提供
客委會客發中心六堆客家文化園區推出新春主題系列活動，今天宣布春節期間規畫十大亮點。圖／客發中心提供

農曆過年 春節 馬年
新春將至，客委會客發中心六堆客家文化園區推出新春主題系列活動，客發中心主任謝勝信說，春節規畫10大亮點，包括新春福袋抽黃...

整理包／馬不停蹄逛到年後！2026年貨大街、春節市集 時間地點特色全掌握

農曆春節將於2月14日至2月22日登場，全台各地的年貨大街也陸續開跑，「聯合新聞網」整理全台年貨大街、春節市集的營業時間、地點、交通與重點特色，將滿滿的年味與年節實用好貨一次帶回家，讓新年好運一路馬不停蹄！ 台灣的年貨五花八門，從以南北乾貨為大宗的迪化街，到「年菜大盤商」的南門市場，中部還有為期17天的一中商圈年貨大街，南台灣則有屏東內埔年街與潮州年街為兩大「不打烊」春節奇觀。準備好一起逛街採買、迎新年、接好運了嗎？

封街辦年貨 宜蘭市南北館市場周邊14日起連3天交管

宜蘭市南北館市場每年辦年貨人潮眾多，市公所宣布，14日至16日一連3天封街，在周邊的光復路等4處路段管制汽車進入，光復路...

公路局南分局台東春節交通攻略出爐 南迴南橫管制策略一次看懂

農曆9天春節連假將到來，公路局南區養護工程分局今天公布春節台東交通疏運計畫，重點將放在南迴、南橫兩條公路，其中南迴採「慢...

春節就醫不中斷 健保快易通方便查部立醫院開診9成

為確保春節連假期間的民眾就醫權益，並因應季節性呼吸道疾病及各類傳染病疫情，衛生福利部部立醫院提前完成整備，今年春節除夕至...

春節連假將至 竹市計程車運價加成3成、車檢暫停

新竹市計程車於農曆春節期間將比照去年實施運價調整方案，加成計費期間自2月13日零時起至2月22日（大年初六）0時止，共計...

