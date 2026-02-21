2026春節運勢大翻轉！ 這些生肖「5星級好運」報到 趨吉避凶攻略一次看

2026年是一個新的局面，每個生肖的運勢也在變化中，要懂得順勢而為，做出調整，才能趨吉避凶，把風險降到最低，並同時讓好運自然靠近，一起來看看，十二生肖在新的一年裡的最佳策略。

生肖鼠

2026年屬鼠人宜避開過度分心與貪快，重大決定應多查證，多思考，才能避開財務與人際風險，多保持彈性，但不要投機，把心思用在長期規劃上，即能常保平安，遠離災厄的降臨。

運勢：★★

生肖牛

屬牛人在2026年，遇到困難阻礙時，需避免固執硬撐，要學會主動調整方向，這比忍耐更重要，並懂得適度求援、分散壓力，可避開身心過勞，讓穩定轉為真正的安全感，持續的向前邁進。

運勢：★★★★

生肖虎

2026年屬虎人應避衝動，以及過度的情緒化決策，行動前多一層評估，多一點思考，能減少後悔，並把精力用在值得的地方，此外要收斂鋒芒，就能能避開麻煩，讓自己平步青雲。

運勢：★★★

生肖兔

屬兔人在2026年，要學會表達自己，懂得說不，不該讓自己太委屈求全，否則容易讓人誤會，或繼續承受壓力，應把精力放在真正支持你的人事物上，能讓自己不再內耗，才能持續走向康莊大道。

運勢：★★★

生肖龍

2026年屬龍人，要腳踏實地，一步步地去完成目標，千萬不要好高騖遠，否則容易計畫落空，讓自己白忙一場，要記得紮好根基，再圖求進展，才能讓自己走得更遠，有更好的發揮。

運勢：★★★★★

生肖蛇

屬蛇人在2026年，要多保持冷靜的心思，不要有太多的情緒化或是猜疑的態度，並避免內耗的情況，太多的心思反而容易猶豫不決，產生錯誤的判斷，凡事正面思考，才能走得更寬闊。

運勢：★★★★

生肖馬

2026年屬馬人，雖然心中有著大步向前的活力，但一定要懂得量力而為，不可過於貪心，否則恐會兩頭落空，得不償失，必須聚焦重點，懂得取捨，才能走得更久更穩，讓自己發展得更美好。

運勢：★★

生肖羊

屬羊人在2026年裡，要多注意情緒上的抒發，不要太過於壓抑，並學會調整節奏，同時適度的表達意見，透過溝通，能讓事情變得簡單，問題麻煩也可迎刃而解，如此才能讓自己持續向上發展。

運勢：★★★

生肖猴

2026年屬猴人，會有許多發展的機緣現前，可以好好去掌握，但要避免三分鐘熱度，不要空有想法卻缺乏行動力，自己應該要訂下規則與計畫，並依計行事，就能步步高升，打下一片新天地。

運勢：★★★★

生肖雞

屬雞人在2026年，要能夠學會圓融溝通，做事留餘地，不要標準太高，或是過度挑剔，才不會產生摩擦衝突，造成小人纏身的問題，只要多一點包容力，就能避開許多麻煩，化解是非。

運勢：★★★

生肖狗

2026年屬狗人，依然具有強烈的責任心，容易把許多事情都擔在肩上，讓自己充滿龐大的壓力，應該要懂得放手，選擇相信讓其他人去做，避免過度擔憂，才能讓自己過得更輕鬆愉快。

運勢：★★★★

生肖豬

屬豬人在2026年，運勢其實很不錯，但也因為較為順遂，因此要懂得節制，不要享樂過頭，過度放縱自己，在生活及工作上都要有所規劃和努力，才能夠守住福氣，讓自己好運不會白白浪費掉。

運勢：★★★★★

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。