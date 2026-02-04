封街辦年貨 宜蘭市南北館市場周邊14日起連3天交管
宜蘭市南北館市場每年辦年貨人潮眾多，市公所宣布，14日至16日一連3天封街，在周邊的光復路等4處路段管制汽車進入，光復路開放民眾停放機車及腳踏車，讓市民安心採買。
南、北館市場歷史悠久，是溪北地區極具代表性的老字號傳統市場，市公所近年來爭取經費補強，前年南館市場先竣工，北館市場也在去年8月順利完成，不僅提高耐震能力，也同步更新鋁門窗、粉刷牆面，也汰換成節能燈具，打造更安全、舒適的採購環境。
市公所表示，因應民眾採買年貨需求，14日至16日辦理市場封街辦年貨活動，14、15日為上午7時至下午3時、16日除夕當天則是上午7時至下午2時，將於光復路（崇聖街至中山路間）、昇平街（舊城南路至康樂路間）等4處路段實施汽車交通管制措施，禁止汽車進入及路邊設攤，光復路段將開放作為機車及腳踏車停放區，提供民眾方便的停車空間。
市長陳美玲表示，到傳統市場採買年貨，可體驗濃濃年節文化，不過，農曆年節人潮眾多，提醒要留意隨身物品和自身安全；封街期間，開車前往的民眾可多利用市場周邊的停車場。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言