快訊

國共智庫論壇後 陸文旅部宣布：近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊

經典賽／日本30人名單確定了！吉田正尚談參戰：抱持覺悟戰鬥

女兒遭踹頭住院…校方要求「被害者道歉」 柚子醫師怒辦轉學

封街辦年貨 宜蘭市南北館市場周邊14日起連3天交管

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭市南北館市場是知名傳統市場，將於14日至16日封街，方便民眾採買年貨，圖為去年農曆春節前封街照片。宜蘭市公所提供
宜蘭市南北館市場是知名傳統市場，將於14日至16日封街，方便民眾採買年貨，圖為去年農曆春節前封街照片。宜蘭市公所提供

宜蘭市南北館市場每年辦年貨人潮眾多，市公所宣布，14日至16日一連3天封街，在周邊的光復路等4處路段管制汽車進入，光復路開放民眾停放機車及腳踏車，讓市民安心採買。

南、北館市場歷史悠久，是溪北地區極具代表性的老字號傳統市場，市公所近年來爭取經費補強，前年南館市場先竣工，北館市場也在去年8月順利完成，不僅提高耐震能力，也同步更新鋁門窗、粉刷牆面，也汰換成節能燈具，打造更安全、舒適的採購環境。

市公所表示，因應民眾採買年貨需求，14日至16日辦理市場封街辦年貨活動，14、15日為上午7時至下午3時、16日除夕當天則是上午7時至下午2時，將於光復路（崇聖街至中山路間）、昇平街（舊城南路至康樂路間）等4處路段實施汽車交通管制措施，禁止汽車進入及路邊設攤，光復路段將開放作為機車及腳踏車停放區，提供民眾方便的停車空間。

市長陳美玲表示，到傳統市場採買年貨，可體驗濃濃年節文化，不過，農曆年節人潮眾多，提醒要留意隨身物品和自身安全；封街期間，開車前往的民眾可多利用市場周邊的停車場。

宜蘭市南北館市場是知名傳統市場，將於14日至16日封街，方便民眾採買年貨。資料照片／宜蘭市公所提供
宜蘭市南北館市場是知名傳統市場，將於14日至16日封街，方便民眾採買年貨。資料照片／宜蘭市公所提供

農曆過年 春節 馬年
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

宜蘭市周六新春揮毫送春聯 持發票或消費集點可兌換馬年福安紅包

影／一年一度台中天津年貨大街封街10天 農曆年逛街攻略看這

宜蘭市「蘭城迎春」熱鬧點燈 數千民眾迎接光雕綻放、賞煙火秀

中橫公路春節假期交管措施微調 天祥至太魯閣增一放行時段

相關新聞

整理包／馬不停蹄逛到年後！2026年貨大街、春節市集 時間地點特色全掌握

農曆春節將於2月14日至2月22日登場，全台各地的年貨大街也陸續開跑，「聯合新聞網」整理全台年貨大街、春節市集的營業時間、地點、交通與重點特色，將滿滿的年味與年節實用好貨一次帶回家，讓新年好運一路馬不停蹄！ 台灣的年貨五花八門，從以南北乾貨為大宗的迪化街，到「年菜大盤商」的南門市場，中部還有為期17天的一中商圈年貨大街，南台灣則有屏東內埔年街與潮州年街為兩大「不打烊」春節奇觀。準備好一起逛街採買、迎新年、接好運了嗎？

封街辦年貨 宜蘭市南北館市場周邊14日起連3天交管

宜蘭市南北館市場每年辦年貨人潮眾多，市公所宣布，14日至16日一連3天封街，在周邊的光復路等4處路段管制汽車進入，光復路...

公路局南分局台東春節交通攻略出爐 南迴南橫管制策略一次看懂

農曆9天春節連假將到來，公路局南區養護工程分局今天公布春節台東交通疏運計畫，重點將放在南迴、南橫兩條公路，其中南迴採「慢...

春節就醫不中斷 健保快易通方便查部立醫院開診9成

為確保春節連假期間的民眾就醫權益，並因應季節性呼吸道疾病及各類傳染病疫情，衛生福利部部立醫院提前完成整備，今年春節除夕至...

春節連假將至 竹市計程車運價加成3成、車檢暫停

新竹市計程車於農曆春節期間將比照去年實施運價調整方案，加成計費期間自2月13日零時起至2月22日（大年初六）0時止，共計...

過年最怕這一刻！春節叫修量暴增3成 第一名是水電出問題

距離農曆新年僅剩不到半個月，不少民眾早已安排年節返鄉或長假等行程，不過年節期間最怕居家設備故障。叫修媒合平台「找師傅」統...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。