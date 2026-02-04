快訊

發完好人卡也沒斷？被爆熱戀回王心凌豪宅 吳克群經紀人回應了

ChatGPT慘了！Google Gemini新功能 「1鍵匯入跳槽」可延續AI聊天紀錄

中國權力鬥爭邏輯：何種情境會觸發大清洗？

聽新聞
0:00 / 0:00

公路局南分局台東春節交通攻略出爐 南迴南橫管制策略一次看懂

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
公路局南區養護工程分局整理過去轄管路線的優缺點，提出完善的輸運計畫，盡可能讓民眾返鄉及出遊順利不打結。記者尤聰光／攝影
公路局南區養護工程分局整理過去轄管路線的優缺點，提出完善的輸運計畫，盡可能讓民眾返鄉及出遊順利不打結。記者尤聰光／攝影

農曆9天春節連假將到來，公路局南區養護工程分局今天公布春節台東交通疏運計畫，重點將放在南迴、南橫兩條公路，其中南迴採「慢進快出」策略，並搭配警方及號誌儀控管，不讓車流回堵；南橫則從2月14日至22日開放維持全線暢通。

南分局副分局長王慶雄表示，自2022年分局規畫在易塞路段使用「儲車水庫」和「慢進快出」策略，果然見成效，並未造成車流大回堵，因此，在公路拓寬改善工程屏東端尚未全線完工通車前，今年春節假期持續「慢進快出」模式，讓車流高峰期不回堵。

今年春節連假將於2月14日展開，共計9天假期，預估今年春節車流高峰期為2月14日至16日的返鄉潮；2月17日至18日的走春拜年潮、2月19日至20日的回娘家及旅遊潮及21日至22日返工潮。南分局整理過去轄管路線的優缺點，提出完善的輸運計畫，盡可能讓民眾返鄉及出遊順利不打結，並把重點放在南迴及南橫公路的台東端路段。

南分局表示，南迴公路「慢進快出」實施點，分別為北上屏東端的丹路和南下台東端森永草埔隧道南口，實施方式延長幹道綠燈秒數。南橫公路高雄端梅山口至台東端向陽道路管制禁止通行，於2月14日至22日開放維持全線暢通，並於每天早上7點至下午2點進入，下午5點離開管制路段。

另車流調節會依據CCTV觀測現況，適時控制號誌秒數，讓車流能慢進快出的前進，此外，警方會配合措施，派遣固定及機動警力在沿線路段實施疏導，此外，2月14日至2月22日上午9點至12點、下午4點至晚上7點兩個時段，南下金崙至壽卡路段全面禁止砂石車台東往高雄通行。

農曆9天春節連假將到來，公路局南區養護工程分局今天公布春節台東交通疏運計畫，由副分局長王慶雄主持。記者尤聰光／攝影
農曆9天春節連假將到來，公路局南區養護工程分局今天公布春節台東交通疏運計畫，由副分局長王慶雄主持。記者尤聰光／攝影
春節台東交通疏運計畫，重點將放在南迴、南橫兩條公路，其中南迴採「慢進快出」策略，並搭配警方及號誌儀控管，不讓車流回堵。記者尤聰光／攝影
春節台東交通疏運計畫，重點將放在南迴、南橫兩條公路，其中南迴採「慢進快出」策略，並搭配警方及號誌儀控管，不讓車流回堵。記者尤聰光／攝影

農曆過年 春節 馬年 南橫 南迴公路
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

春節就醫不中斷 健保快易通方便查部立醫院開診9成

新車隔熱紙新制228後上路 太黑恐罰1800！舊車未來溯及既往？公路局這樣說

影／抗議減煤跳票 環團赴民進黨要求中火春節停煤

春節返鄉一位難求 陳玉珍促加開第四波加班機、2月5日開賣

相關新聞

別忘了「小年夜」也是國定假日！春節怎麼放勞工權益一次看

農曆新年將至，為保障勞工休假權益、並協助企業依法排班，北市勞動局長王秋冬提醒，今年2月15日「小年夜」至2月19日「初三...

公路局南分局台東春節交通攻略出爐 南迴南橫管制策略一次看懂

農曆9天春節連假將到來，公路局南區養護工程分局今天公布春節台東交通疏運計畫，重點將放在南迴、南橫兩條公路，其中南迴採「慢...

春節就醫不中斷 健保快易通方便查部立醫院開診9成

為確保春節連假期間的民眾就醫權益，並因應季節性呼吸道疾病及各類傳染病疫情，衛生福利部部立醫院提前完成整備，今年春節除夕至...

春節連假將至 竹市計程車運價加成3成、車檢暫停

新竹市計程車於農曆春節期間將比照去年實施運價調整方案，加成計費期間自2月13日零時起至2月22日（大年初六）0時止，共計...

過年最怕這一刻！春節叫修量暴增3成 第一名是水電出問題

距離農曆新年僅剩不到半個月，不少民眾早已安排年節返鄉或長假等行程，不過年節期間最怕居家設備故障。叫修媒合平台「找師傅」統...

苗栗春節公路疏運 台61線西濱有管制、採草莓宜分流

交通部公路局今天發布苗栗地區春節交通疏運指南，包括台61線竹南段實施平交路口封閉、大湖採草莓熱點分流；並推客運票價優惠，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。