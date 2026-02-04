聽新聞
公路局南分局台東春節交通攻略出爐 南迴南橫管制策略一次看懂
農曆9天春節連假將到來，公路局南區養護工程分局今天公布春節台東交通疏運計畫，重點將放在南迴、南橫兩條公路，其中南迴採「慢進快出」策略，並搭配警方及號誌儀控管，不讓車流回堵；南橫則從2月14日至22日開放維持全線暢通。
南分局副分局長王慶雄表示，自2022年分局規畫在易塞路段使用「儲車水庫」和「慢進快出」策略，果然見成效，並未造成車流大回堵，因此，在公路拓寬改善工程屏東端尚未全線完工通車前，今年春節假期持續「慢進快出」模式，讓車流高峰期不回堵。
今年春節連假將於2月14日展開，共計9天假期，預估今年春節車流高峰期為2月14日至16日的返鄉潮；2月17日至18日的走春拜年潮、2月19日至20日的回娘家及旅遊潮及21日至22日返工潮。南分局整理過去轄管路線的優缺點，提出完善的輸運計畫，盡可能讓民眾返鄉及出遊順利不打結，並把重點放在南迴及南橫公路的台東端路段。
南分局表示，南迴公路「慢進快出」實施點，分別為北上屏東端的丹路和南下台東端森永草埔隧道南口，實施方式延長幹道綠燈秒數。南橫公路高雄端梅山口至台東端向陽道路管制禁止通行，於2月14日至22日開放維持全線暢通，並於每天早上7點至下午2點進入，下午5點離開管制路段。
另車流調節會依據CCTV觀測現況，適時控制號誌秒數，讓車流能慢進快出的前進，此外，警方會配合措施，派遣固定及機動警力在沿線路段實施疏導，此外，2月14日至2月22日上午9點至12點、下午4點至晚上7點兩個時段，南下金崙至壽卡路段全面禁止砂石車台東往高雄通行。
