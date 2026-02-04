快訊

春節就醫不中斷 健保快易通方便查部立醫院開診9成

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛生福利部部立醫院提前完成整備，今年春節除夕至初五期間，部立醫院門診開診率近9成。本報資料照片
衛生福利部部立醫院提前完成整備，今年春節除夕至初五期間，部立醫院門診開診率近9成。本報資料照片

為確保春節連假期間的民眾就醫權益，並因應季節性呼吸道疾病及各類傳染病疫情，衛生福利部部立醫院提前完成整備，今年春節除夕至初五期間，部立醫院門診開診率近9成，充足醫療量能。先前衛福部長石崇良也說明，期待基層診所開診率達1成。

衛福部醫福會執行長林慶豐指出，除夕至初五27家部立醫院及4家分院開診率近9成，共開設1183診次，除急診及住院醫療維持24小時正常運作外，持續開設內科、家醫科、兒科及慢性病等門診，並同步設置傳染病特別門診，針對發燒、呼吸道症狀及疑似傳染病個案提供診療服務，引導輕症及疑似感染病患優先於門診就醫，降低交叉感染風險，同時有效分散急診就醫人潮，減緩急診壅塞壓力，並每日監控急診壅塞情形。

為提升就醫便利性及防疫效能，各部立醫院也能透過健保快易通、官方網站、網路掛號系統及地方衛生局公告春節期間門診與傳染病特別門診資訊，協助民眾事前掌握就醫管道，避免集中湧入急診。

這次也特別於全民健保行動快易通APP建置春節專區，民眾進入網站，只要點選看診時間、縣市地點就可查詢，專區已上線，醫療端上報資訊後，半小時內就會更新提供給民眾，目前加入診所持續增加中。

同時，院內持續落實急重症分級檢傷、感染管制措施及醫療資源彈性調度，確保急診量能優先提供重症及緊急病患，降低急診壅塞風險，提升整體醫療服務韌性，全面守護國人健康。

農曆過年 春節 馬年
