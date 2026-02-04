整理包／馬不停蹄逛到年後！2026年貨大街、春節市集 時間地點特色全掌握
農曆春節將於2月14日至2月22日登場，全台各地的年貨大街也陸續開跑，「聯合新聞網」整理全台年貨大街、春節市集的營業時間、地點、交通與重點特色，將滿滿的年味與年節實用好貨一次帶回家，讓新年好運一路馬不停蹄！
台灣的年貨五花八門，從以南北乾貨為大宗的迪化街，到「年菜大盤商」的南門市場，中部還有為期17天的一中商圈年貨大街，南台灣則有屏東內埔年街與潮州年街為兩大「不打烊」春節奇觀。準備好一起逛街採買、迎新年、接好運了嗎？
🐴台北迪化街年貨大街
📌迪化街擁有百年的古蹟建築與濃厚的歷史底蘊，始終是網友心中「最有年味」的代表。今年活動首度攜手人氣插畫角色白爛貓，為傳統年貨市集注入童趣與新意。另外，今年首度擴大禁菸，整個街區禁菸，並在管制區外設吸菸區。
- 時間：1/31（六）至2/15（日）12:00-24:00（2/15 至 22:30）
- 地點：台北市大同區迪化街一段（南京西路–歸綏街）、民生西路（延平北路–環河北路）、歸綏街（延平北路–環河北路，不另搭棚）
- 交通：捷運「北門站」或「大橋頭站」下車，步行約8～10分鐘可到
- 官網：大稻埕本草俱樂部 / 台北迪化商圈發展促進會FB
🐴台北南門市場年菜採購月
📌五星名攤推新菜和優惠組合，現場也祭出限量2400份的9折買菜金回饋活動，搭配滿額抽紅包，還可抽電動麻將桌、萬元紅包等好禮。
- 時間：1/14（三）至2/16（一）7:00-19:00
- 地點：台北市中正區羅斯福路二段8號
- 交通：捷運中正紀念堂站2號出口
- 官網：南門市場臉書
🐴桃園年貨大街
📌今年桃園年貨大街特別推出雙主場規格，分別於桃園藝文廣場與中壢銀河廣場盛大舉行。南北兩大核心同步登場，集結 140 攤在地好店、觀光工廠與優質攤商，年貨一次買齊不用跑兩趟！
桃園場－藝文廣場
- 時間：2/6（五）～2/15（日）9:00-22:00
- 地點：桃園藝文廣場（桃園市桃園區中正路1188號）
- 交通：搭乘公車至「中正藝文特區（福安宮）站」。
- 官網：桃園市政府經濟發展局FB
中壢場－銀河廣場
- 時間：2/10（二）～2/14（六）9:00-22:00
- 地點：中壢銀河廣場（SOGO百貨中壢店正對面）
- 交通：中壢火車站搭乘SOGO接駁車前往。
- 官網：桃園市政府經濟發展局FB
🐴2026新竹新春市集
📌新竹城隍廟旁的年貨大街將在春節連假前3天起登場，預計帶來手作文創、手寫春聯、糖果餅乾、居家擺設等攤位。
- 時間：2/11（三）～2/22（日）10:00-22:00
- 地點：新竹城隍廟旁封街區（新竹市武昌街、東門街、東前街、復興路）
- 交通：台鐵「新竹火車站」出站後沿東門街步行約10分鐘可抵達。
- 官網：2026新竹春節市集FB
🐴2026台中天津年貨大街
📌台中人流傳著一句老話「吃在北平，穿在天津」，天津年貨大街連續10天封街舉辦，除了有各式便宜服飾、南北雜貨、過年商品，更有摸彩抽獎、福袋發放和舞台表演等活動。
- 時間：2/6（五）～2/15（日）平日13:30-22:00、假日11:00-22:30
- 地點：天津路二段（中清路至梅川西街路段）
- 交通：搭乘捷運至「中清文心站」下車步行約5分鐘或搭乘公車至「天津路商圈站」下車。
- 官網：天津路服飾商圈FB
🐴台中一中商圈「馬遊一中歡樂市集」
📌為期17天，是中部最長時間年貨大街。50元購買「一中購購券」紅包，除了有可抵100元消費的「一中購購券」，還可獲得抽中東京、首爾、曼谷和香港來回機票等大獎機會。
- 時間：2/13（五）～3/1（日）
- 地點：台中市北區一中街
- 交通：搭乘市區公車，於「國立台中科技大學站」、「台中一中站」下車。
- 官網：一中商圈FB
🐴2026彰化和美「馬利全開」春日市集．All買尬
📌市集除了匯集在地好物，還有集章滿額贈、百人擲筊比賽總獎金9888元，可以逛市集、玩遊戲、抽大獎連玩三天。
- 時間：2/13（五）15:00-20:00、2/14（六）～2/15（日）10:00-20:00
- 地點：和美鎮鹿和路圓環停車場（和美國小旁）
- 交通：搭乘彰化客運至「和北里站」或「道周醫院站」下車步行前往。
- 官網：和美鎮2026馬利全春日市集．All買尬FB
🐴雲林縣年貨大街
📌今年規模擴大至130個攤位，匯集年貨、伴手禮與特色小吃，方便民眾辦年貨一站即能購足。還有「擲筊拿獎金」活動以及「888元馬上發超值限量禮盒」。
- 時間：2/7（六）～2/8（日）9:00-18:00
- 地點：雲林斗南田徑場前（斗南鎮大同路150號）
- 交通：台鐵「斗南火車站」轉乘公車於「體育館站」下車。
- 官網：雲林縣政府官網
🐴嘉義市年貨大街
📌今年現場攤位增加至61攤，包括嘉義排隊名店、特色伴手禮、農漁特產、南北貨與特色年菜等，消費滿 300 元即可參加「滿額好禮抽」與「福袋好禮抽」。
- 時間：2/6（五）～2/9（一）10:30-18:30
- 地點：嘉義市文化路中央廣場（東區文化路與北榮街口）
- 交通：台鐵「嘉義站」轉乘公車；或騎乘YouBike至「中央廣場（北榮街口）」站。
- 官網：2026嘉義市年貨大街官方網站、嘉義市建設處FB
🐴2026台南眷村年貨大街
📌活動內容有眷村年貨、一般年貨採買，街頭藝人精彩演出，摸彩等豐富活動。
- 時間：2/6（五） ～ 2/10（二）9:00-21:00
- 地點：台南市南區健康路一段257號（台南市立棒球場旁）
- 交通：搭乘市區公車於「南門路站」、「體育公園（台南大學）站」下車。
🐴2026台南新化年貨大街
📌台南歷史最悠久的年貨大街，傳統技藝、互動演出、火舞特技輪番登場，還有金曲歌王、民歌唱將與人氣角色，陪你一路逛年貨、看表演、迎新春。
- 時間：2/10（二）～2/15（日）12:00-21:00
- 地點：台南市新化區新化老街（台南市新化區中山路）
- 交通：高鐵或台鐵「台南站」轉乘公車綠幹線、綠12、綠16於「新化站」下車。
- 官網：歡慶台南新化年貨大街FB
🐴2026高雄三鳳中街年貨大街
📌從傳統南北乾貨、零食到過年必備的精緻伴手禮及年貨通通有。
- 時間：1/31（六）～2/16（一）9:00-22:00
- 地點：高雄市三民區三鳳中街
- 交通：台鐵「三塊厝站」下車，步行約3分鐘抵達。
- 官網：三鳳中街FB
🐴2026屏東潮州春節市集
📌「120小時不睡覺」春節市集，是一場橫跨五天五夜的城市嘉年華。有 410 個攤位進駐，並有舞台表演、遊戲區，吃喝玩樂一應俱全。
- 時間：2/16（一）～2/20（五）（24小時營運）
- 地點：潮州鎮清水南路、華興路、愛河路、民生路等路段
- 交通：台鐵「潮州火車站」出站步行5分鐘抵達。
- 官網：潮州鎮公所
🐴2026屏東內埔年街市集
📌內埔年街市集連辦五天五夜，現場有800 個美食與創意攤位，初二、初四摸彩大放送，紅包總彩金50萬。
- 時間：2/16（一）～2/20（五）（24小時營運）
- 地點：屏東縣內埔鄉內埔公有零售市場周邊
- 交通：搭乘台鐵至屏東站後，轉乘屏東客運往「內埔圓環站」。
- 官網：內埔鄉公所
🐴花蓮年貨大街
📌近百家優質攤商進駐，規劃4大主題區，活動現場亦融入多元親子互動體驗及藝文共融繪畫比賽，設置夢幻的「旋轉木馬遊樂區」，活動期間還加碼抽獎等活動增添年節氣氛。
- 時間：2/11（三）～ 2/15（日）17:00-22:00
- 地點：花蓮日出大道（重慶路至南京街段）
- 交通：台鐵「花蓮站」轉乘市區公車於「重慶市場（石藝大街）站」、「中華路站」或「台灣企銀」站下車。
- 官網：花蓮縣政府農業處官網
