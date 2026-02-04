整理包／馬不停蹄逛到年後！2026年貨大街、春節市集 時間地點特色全掌握

農曆春節將於2月14日至2月22日登場，全台各地的年貨大街也陸續開跑，「聯合新聞網」整理全台年貨大街、春節市集的營業時間、地點、交通與重點特色，將滿滿的年味與年節實用好貨一次帶回家，讓新年好運一路馬不停蹄！

台灣的年貨五花八門，從以南北乾貨為大宗的迪化街，到「年菜大盤商」的南門市場，中部還有為期17天的一中商圈年貨大街，南台灣則有屏東內埔年街與潮州年街為兩大「不打烊」春節奇觀。準備好一起逛街採買、迎新年、接好運了嗎？

文章目錄 北部2026年貨大街

中部2026年貨大街

南部2026年貨大街

東部2026年貨大街





🐴台北迪化街年貨大街

「2026台北年貨大街」今年擴大禁菸區範圍，迪化街周邊小巷弄內也進行管制，並在管制區外大稻埕碼頭5號水門旁廣場設立期間限定吸菸區。圖／聯合報系資料照片

📌迪化街擁有百年的古蹟建築與濃厚的歷史底蘊，始終是網友心中「最有年味」的代表。今年活動首度攜手人氣插畫角色白爛貓，為傳統年貨市集注入童趣與新意。另外，今年首度擴大禁菸，整個街區禁菸，並在管制區外設吸菸區。

🐴台北南門市場年菜採購月

台北市南門市場年菜採購月1月14日正式開跑，許多攤商特別推出馬年限定套餐與禮盒，盼刺激年菜採買人氣。中央社

📌五星名攤推新菜和優惠組合，現場也祭出限量2400份的9折買菜金回饋活動，搭配滿額抽紅包，還可抽電動麻將桌、萬元紅包等好禮。

🐴桃園年貨大街

圖片來源／桃園市政府經濟發展局FB

📌今年桃園年貨大街特別推出雙主場規格，分別於桃園藝文廣場與中壢銀河廣場盛大舉行。南北兩大核心同步登場，集結 140 攤在地好店、觀光工廠與優質攤商，年貨一次買齊不用跑兩趟！

桃園場－藝文廣場

中壢場－銀河廣場

🐴2026新竹新春市集

新竹城隍廟旁的年貨大街將在春節連假前3天起登場。圖／聯合報系資料照片

📌新竹城隍廟旁的年貨大街將在春節連假前3天起登場，預計帶來手作文創、手寫春聯、糖果餅乾、居家擺設等攤位。





🐴2026台中天津年貨大街

天津路商圈將辦理封街年貨大街，為期10天，提醒民眾提早做好規畫。圖／第二警分局提供 陳宏睿

📌台中人流傳著一句老話「吃在北平，穿在天津」，天津年貨大街連續10天封街舉辦，除了有各式便宜服飾、南北雜貨、過年商品，更有摸彩抽獎、福袋發放和舞台表演等活動。

🐴台中一中商圈「馬遊一中歡樂市集」

圖片來源／一中商圈FB

📌為期17天，是中部最長時間年貨大街。50元購買「一中購購券」紅包，除了有可抵100元消費的「一中購購券」，還可獲得抽中東京、首爾、曼谷和香港來回機票等大獎機會。

🐴2026彰化和美「馬利全開」春日市集．All買尬

圖片來源／彰化縣和美鎮公所

📌市集除了匯集在地好物，還有集章滿額贈、百人擲筊比賽總獎金9888元，可以逛市集、玩遊戲、抽大獎連玩三天。

🐴雲林縣年貨大街

雲林縣政府為行銷在地美食、打造便利年貨採購場域，將於2月7日、8日在斗南田徑場前舉辦第8屆「雲林縣年貨大街展售活動」，並推出限量禮盒。記者陳雅玲／攝影

📌今年規模擴大至130個攤位，匯集年貨、伴手禮與特色小吃，方便民眾辦年貨一站即能購足。還有「擲筊拿獎金」活動以及「888元馬上發超值限量禮盒」。

🐴嘉義市年貨大街

圖片來源／2026嘉義市年貨大街官方網站

📌今年現場攤位增加至61攤，包括嘉義排隊名店、特色伴手禮、農漁特產、南北貨與特色年菜等，消費滿 300 元即可參加「滿額好禮抽」與「福袋好禮抽」。





🐴2026台南眷村年貨大街

📌活動內容有眷村年貨、一般年貨採買，街頭藝人精彩演出，摸彩等豐富活動。

時間：2/6（五） ～ 2/10（二）9:00-21:00



地點：台南市南區健康路一段257號（台南市立棒球場旁）



交通：搭乘市區公車於「南門路站」、「體育公園（台南大學）站」下車。

🐴2026台南新化年貨大街

台南新化年貨大街已成為台南迎接農曆新年的重要節慶活動，不僅帶動地方商機與觀光人潮，更讓市民朋友感受濃厚的年節氛圍。圖／聯合報系資料照片

📌台南歷史最悠久的年貨大街，傳統技藝、互動演出、火舞特技輪番登場，還有金曲歌王、民歌唱將與人氣角色，陪你一路逛年貨、看表演、迎新春。

🐴2026高雄三鳳中街年貨大街

圖片來源／三鳳中街FB

📌從傳統南北乾貨、零食到過年必備的精緻伴手禮及年貨通通有。

🐴2026屏東潮州春節市集

潮州春節市集。圖／潮州鎮公所提供

📌「120小時不睡覺」春節市集，是一場橫跨五天五夜的城市嘉年華。有 410 個攤位進駐，並有舞台表演、遊戲區，吃喝玩樂一應俱全。

🐴2026屏東內埔年街市集

📌內埔年街市集連辦五天五夜，現場有800 個美食與創意攤位，初二、初四摸彩大放送，紅包總彩金50萬。





🐴花蓮年貨大街

花蓮年貨大街將從2月11日起一連5天在日出大道登場，方便民眾採買。圖／花蓮縣政府提供

📌近百家優質攤商進駐，規劃4大主題區，活動現場亦融入多元親子互動體驗及藝文共融繪畫比賽，設置夢幻的「旋轉木馬遊樂區」，活動期間還加碼抽獎等活動增添年節氣氛。