春節連假將至 竹市計程車運價加成3成、車檢暫停

新竹市計程車於農曆春節期間將比照去年實施運價調整方案，加成計費期間自2月13日零時起至2月22日（大年初六）0時止，共計10天，運價依原規定收費方式加收3成。此外，新竹區監理所也提醒，春節連假期間將停止受理車輛檢驗服務。

為體恤計程車駕駛於春節期間載客辛勞，並避免業者向乘客隨意加價喊價，新竹市政府依例於今年1月16日邀集新竹區監理所新竹市監理站、新竹縣政府、汽車駕駛員職業工會、計程車駕駛業職業工會及新竹市警察局等相關單位，研商農曆春節計程車運價調整事宜，並決議比照去年春節期間實施方案，於上述期間加收3成運價。

交通處補充，為提醒乘客春節期間搭乘計程車之加價措施，市府特別印製中、英、日三國語言的收費說明，提供計程車駕駛張貼於車廂後座，協助乘客清楚了解春節加成規定。

新竹區監理所提醒，桃園監理站、中壢監理站、新竹市監理站及苗栗監理站在內，連同104家委託汽車代檢廠，將於今年2月14日至2月22日農曆春節連續假期停止受理車輛檢驗服務，並自2月23日起恢復辦理。

新竹區監理所呼籲，除出廠年份逾10年的營業大客車及罐槽體車，應於指定檢驗日期「前1個月」內完成檢驗外，其餘車輛應於行車執照指定檢驗日期「前後1個月內」完成定期檢驗。