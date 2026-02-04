快訊

想當艾普斯坦「寵物」？英前王子安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

春哥侃陸／來自軍界、學界、智庫3隻眼 如何看世界新局

獨／獵殺43隻海豚當鯊魚餌全程被加拿大目擊 台船長違反野保法一審重判

聽新聞
0:00 / 0:00

過年最怕這一刻！春節叫修量暴增3成 第一名是水電出問題

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
民眾在春節期間最常叫修項目的費用，諸加熱水器維修等，除了維修費用，還要外加檢修服務費，價格約300元至500元。圖／本報資料照片
民眾在春節期間最常叫修項目的費用，諸加熱水器維修等，除了維修費用，還要外加檢修服務費，價格約300元至500元。圖／本報資料照片

距離農曆新年僅剩不到半個月，不少民眾早已安排年節返鄉或長假等行程，不過年節期間最怕居家設備故障。叫修媒合平台「找師傅」統計站內數據發現，春節期間多項叫修需求不減反增，與過年前相比成長約3成，顯示年假期間突發性水電問題，是民眾常面臨的居家困擾之一。

找師傅公布年節期間民眾最常叫修項目排行，需求多與「水」、「電」兩大系統有關。前三名依序為「沒水」、「熱水器不熱」、「水管堵塞」，其次則為「冰箱不冷」與「跳電」等電力相關問題。進一步觀察民眾叫修情境，年假期間的叫修案件多屬突發性水電狀況，多在使用當下才發現設備異常；另外，圍爐或聚會時大量使用高功率電器，也使跳電相關案件更為常見。

此外，若於春節期間有叫修需求，也不必過於驚慌，找師傅仍有提供24小時線上叫修服務，協助民眾解決修繕問題。

有關民眾在春節期間最常叫修項目的費用，找師傅根據平台過往案件整理常見行情，以熱水器維修為例，若為更換微動開關，單次費用約300元左右；更換點火器的費用約1,200元至1,500元。除了維修費用外，熱水器或其他水電設備出現異常時，通常會請專業水電師傅到府檢修，因此需另支付一筆檢修服務費，價格約300元至500元，實際金額仍依案件狀況而異。

至於年節期間常見的「水管堵塞」問題，若為洗手台、浴室排水孔或浴缸堵塞等局部水管疏通，費用多為1,500元至2,000元；若為總管水管堵塞疏通、改明管處理等，費用則可能提高至2,000元以上，實際價格需依堵塞位置與施工難度評估。另外，春節期間的叫修費用也會依案件狀況有所調整，建議民眾叫修前與師傅確認服務範圍與報價，避免認知落差。

進入春節連假期間（除夕至初五），找師傅觀察，春節期間叫修價格普遍較平日高出1.5倍至2倍，部分緊急或夜間案件，費用可能再往上調升。找師傅也提醒，民眾可於過年前提前檢查家中水管、電路與熱水器設備等，評估是否需要事先安排檢修，以降低年節期間臨時叫修的不便，度過平安快樂的春節假期。

農曆過年 春節 馬年 水電
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

防春節急診塞爆 高雄長庚聯手大同、鳳山醫院加開特別門診

因應春節旅運人潮 桃機貴賓室首推外帶服務

南投魚池鄉盛產虎頭蘭春節應景 公所推擺飾添喜氣

春節國道客運最低42折 桃機估每日最高16.4萬人出入境

相關新聞

別忘了「小年夜」也是國定假日！春節怎麼放勞工權益一次看

農曆新年將至，為保障勞工休假權益、並協助企業依法排班，北市勞動局長王秋冬提醒，今年2月15日「小年夜」至2月19日「初三...

過年最怕這一刻！春節叫修量暴增3成 第一名是水電出問題

距離農曆新年僅剩不到半個月，不少民眾早已安排年節返鄉或長假等行程，不過年節期間最怕居家設備故障。叫修媒合平台「找師傅」統...

苗栗春節公路疏運 台61線西濱有管制、採草莓宜分流

交通部公路局今天發布苗栗地區春節交通疏運指南，包括台61線竹南段實施平交路口封閉、大湖採草莓熱點分流；並推客運票價優惠，...

防春節急診塞爆 高雄長庚聯手大同、鳳山醫院加開特別門診

春節9天連假將至，醫院急診恐再度面臨爆量考驗。為避免急診壅塞重演，高雄長庚紀念醫院提前聯手高雄市立大同醫院與高雄市立鳳山...

春節連假疏運啟動 桃機估每日最高16.4萬人出入境

2026年春節與和平紀念日連假相鄰，分別自2月14日至22日、2月27日至3月1日，合計形成長達11天的連假。交通部已指...

春節國道客運最低42折 桃機估每日最高16.4萬人出入境

春節、228連假將至，為疏運返鄉及出遊人潮，全台88條國道客運春節推出6折優惠，再搭配TPASS 2.0+中長途客運優惠...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。