過年最怕這一刻！春節叫修量暴增3成 第一名是水電出問題

距離農曆新年僅剩不到半個月，不少民眾早已安排年節返鄉或長假等行程，不過年節期間最怕居家設備故障。叫修媒合平台「找師傅」統計站內數據發現，春節期間多項叫修需求不減反增，與過年前相比成長約3成，顯示年假期間突發性水電問題，是民眾常面臨的居家困擾之一。

找師傅公布年節期間民眾最常叫修項目排行，需求多與「水」、「電」兩大系統有關。前三名依序為「沒水」、「熱水器不熱」、「水管堵塞」，其次則為「冰箱不冷」與「跳電」等電力相關問題。進一步觀察民眾叫修情境，年假期間的叫修案件多屬突發性水電狀況，多在使用當下才發現設備異常；另外，圍爐或聚會時大量使用高功率電器，也使跳電相關案件更為常見。

此外，若於春節期間有叫修需求，也不必過於驚慌，找師傅仍有提供24小時線上叫修服務，協助民眾解決修繕問題。

有關民眾在春節期間最常叫修項目的費用，找師傅根據平台過往案件整理常見行情，以熱水器維修為例，若為更換微動開關，單次費用約300元左右；更換點火器的費用約1,200元至1,500元。除了維修費用外，熱水器或其他水電設備出現異常時，通常會請專業水電師傅到府檢修，因此需另支付一筆檢修服務費，價格約300元至500元，實際金額仍依案件狀況而異。

至於年節期間常見的「水管堵塞」問題，若為洗手台、浴室排水孔或浴缸堵塞等局部水管疏通，費用多為1,500元至2,000元；若為總管水管堵塞疏通、改明管處理等，費用則可能提高至2,000元以上，實際價格需依堵塞位置與施工難度評估。另外，春節期間的叫修費用也會依案件狀況有所調整，建議民眾叫修前與師傅確認服務範圍與報價，避免認知落差。

進入春節連假期間（除夕至初五），找師傅觀察，春節期間叫修價格普遍較平日高出1.5倍至2倍，部分緊急或夜間案件，費用可能再往上調升。找師傅也提醒，民眾可於過年前提前檢查家中水管、電路與熱水器設備等，評估是否需要事先安排檢修，以降低年節期間臨時叫修的不便，度過平安快樂的春節假期。