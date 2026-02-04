春節實施國道高乘載管制 高公局：勿疲勞駕駛及應注意路況

高速公路局指出，本次春節連假實施高乘載管制措施，2月19日至20日於西部國道北向實施；2月18日至21日於國5北向實施。

高公局提醒，夜間行車肇事致人員傷亡程度高於日間7.5倍，夜間行駛國道時，請務必注意車前狀態，駕駛如有疲勞、精神不濟，將導致緊急狀況時無法及時反應，如用路人必須於夜間行駛國道，務以養足精神，請至各服務區駕駛人休息室（全日24小時開放）或駛離國道短暫休憩後再出發，避免疲勞駕車、導致危險。

為提升大貨車駕駛使用駕駛人休息室意願，高公局於今年1~3月期間規劃「大貨車駕駛登記使用駕休室之消費優惠活動」，只要持大貨車駕照至服務區服務台登記使用休息室，就可索取咖啡或提神飲料半價優惠券(詳細措施如附圖2)，鼓勵大貨車駕駛多至服務區休息。