別忘了「小年夜」也是國定假日！春節怎麼放勞工權益一次看

農曆新年將至，為保障勞工休假權益、並協助企業依法排班，北市勞動局長王秋冬提醒，今年2月15日「小年夜」至2月19日「初三」，是內政部指定應放假的日子，因應去年起，新增國定假日「小年夜」，企業須留意，避免因沿用舊制度而衍生爭議。

依照勞動基準法規定，雇主在國定假日當天，應讓勞工休假一天，且工資照付。如雇主徵得月薪制勞工同意於小年夜至初三出勤，依法至少需增給1日工資（8小時以內），或者在事前經勞工同意，把國定假日調移至其他工作日補休。

王秋冬提醒，春節期間，國定假日雇主與勞工朋友的給假給薪，及出勤工資加給都有相關規定，呼籲雇主確實依法給假給薪、合理安排人力，讓勞工安心過年。

王秋冬表示，依勞動基準法施行細則第23條之1規定，如果國定假日遇到本法第36條所定例假及休息日，應予補假。以企業「週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假日」之出勤模式為例，今年小年夜（2月15日）恰逢該企業例假日，依法應補假一日，並落於2月20日；屆時如需勞工於2月20日出勤，雇主應給付國定假日加班費。

勞動局也提醒，部分工時勞工原則上不適用彈性工時制度，雇主排班與計薪應更審慎，避免違法。依勞動部公告，自115年1月1日起，每月最低工資額調整為2萬9500元、每小時最低工資額為196元；如使時薪制勞工於國定假日出勤，每小時工資（8小時以內）不得低於392元。

勞動局表示，如勞資雙方因國定假日出勤及工資加給產生爭議，建議可先透過勞資爭議調解程序處理；勞務提供地位於北市，可至北市勞動局「勞動即時通」註冊身分線上提出申請，北市勞動局將儘速召開調解會協處。市民朋友若遇勞動權益問題，也可利用「北市陳情系統」線上反映或洽詢。