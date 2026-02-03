快訊

苗栗春節公路疏運 台61線西濱有管制、採草莓宜分流

中央社／ 苗栗縣3日電
今年農曆春節連假長達9天，預料各地湧現大量返鄉及觀光旅遊車潮。示意圖。記者黃仲裕／攝影
今年農曆春節連假長達9天，預料各地湧現大量返鄉及觀光旅遊車潮。示意圖。記者黃仲裕／攝影

交通部公路局今天發布苗栗地區春節交通疏運指南，包括台61線竹南段實施平交路口封閉、大湖採草莓熱點分流；並推客運票價優惠，呼籲民眾返鄉出遊多利用大眾運輸、避開尖峰時段。

今年農曆春節連假長達9天，預料各地湧現大量返鄉及觀光旅遊車潮，公路局今天舉行115年苗栗地區春節疏運記者會，預估13日下午開始出現春節返鄉車潮，18日（初二）至21日（初五）則分別因出遊、返回工作地湧現大量車潮。

台61線西濱快速道路為國道重要替代道路，公路局中區養護工程分局表示，為有效紓解台61線北上車流，將於20日（初四）至22日（初六）每天上午10時至晚間9時封閉竹南路段6處平交路口，用路人如須穿越台61線封閉路口務必提前改道。

6處分別為台61線89K+670冷水坑（龍好街11巷）路口、91K+250復興路口、92K+330中美里路口、92K+900保福路口、94K+200竹南垃圾場路口，以及101K+300苗11大山腳路口。

公路局北區新建工程分局副分局長陳文信指出，目前台61線後龍觀海大橋及西湖溪橋改建工程持續辦理，其中西湖溪橋已於去年底完工通車；觀海橋部分，北上路線橋梁工程已經完成，現正施作南下路線，春節期間將利用北上路線維持工區南北雙向通行。

陳文信說，因應台61線後龍段施工車道調整，南下路線於103.8公里處（進入後龍觀海橋橋梁工區前）會漸變縮減為1個車道，其餘路段維持南北雙向共4車道通行，提醒用路人行經此路段減速慢行，遵循導引牌面行駛。

針對熱門的大湖草莓季，公路局預估台3線大湖地區車潮尖峰為17日（初一）至21日（初五）每天上午10時至下午6時。苗栗工務段建議，可採取「時間與空間分流」策略，上午10時前抵達，避開車潮；若10時後到達，則建議前往公館、獅潭、南湖或馬拉邦山等外圍地區草莓園。除台72線外，民眾也可多利用台3線、台6線或縣道124線等替代道路前往。

在公共運輸方面，根據新竹區監理所新聞稿，公路局推出春節連假客運優惠措施，包括88條指定國道客運路線享平日優惠價或票價6折，以「1824台北—苗栗」為例，優惠票價僅新台幣140元；「1823台北—竹南」則為95元；凡持電子票證搭乘台鐵、高鐵、國道客運後，10小時內轉乘市區或公路客運，可享基本里程免費優惠。

公路局新推出TPASS 2.0+常客記名回饋優惠，搭乘達指定次數可享回饋最高30%。此外，苗栗地區1日遊可選擇搭乘「台灣好行南庄線」，沿途停靠苗北藝文中心、尚順廣場、獅頭山、龍門口等熱門景點，民眾可下載「iBus公路客運」APP，隨時查詢公路客運及部分市區公車路線即時班次與乘車訊息。

農曆過年 春節 馬年
相關新聞

別忘了「小年夜」也是國定假日！春節怎麼放勞工權益一次看

農曆新年將至，為保障勞工休假權益、並協助企業依法排班，北市勞動局長王秋冬提醒，今年2月15日「小年夜」至2月19日「初三...

防春節急診塞爆 高雄長庚聯手大同、鳳山醫院加開特別門診

春節9天連假將至，醫院急診恐再度面臨爆量考驗。為避免急診壅塞重演，高雄長庚紀念醫院提前聯手高雄市立大同醫院與高雄市立鳳山...

春節連假疏運啟動 桃機估每日最高16.4萬人出入境

2026年春節與和平紀念日連假相鄰，分別自2月14日至22日、2月27日至3月1日，合計形成長達11天的連假。交通部已指...

春節國道客運最低42折 桃機估每日最高16.4萬人出入境

春節、228連假將至，為疏運返鄉及出遊人潮，全台88條國道客運春節推出6折優惠，再搭配TPASS 2.0+中長途客運優惠...

馬到金來！今年春節15款刮刮樂任你選 總獎金399億元創紀錄

台彩吉祥物團體「哈啾咪」農曆年前正式出道。團體成員有「瑞力酷」喜鸛，「灣得福」石虎，台彩並為他們打造聯名款同名刮刮樂「哈...

